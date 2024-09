Pezinok pokračuje v príprave parkovacej politiky

Bratislava 22. septembra (TASR) - Mesto Pezinok pokračuje v príprave novej parkovacej politiky. Sľubuje si od nej zavedenie poriadku, zníženie intenzity dopravy v centrálnej mestskej zóne či častejšie využívanie verejnej dopravy, ale aj zatraktívnenie centra mesta. Návrhom by sa malo mestské zastupiteľstvo zaoberať v novembri. Ambíciou mestskej radnice je, aby nové pravidlá v centre a jeho okolí začali platiť od začiatku roka 2025.



"Regulácia statickej dopravy je nevyhnutná, pretože jednou zo základných funkcií mesta je vytvárať také podmienky, aby bol život v meste pre ľudí pohodlný," skonštatoval primátor Pezinka Roman Mács.



Cieľom novej parkovacej politiky je nastaviť pravidlá, kde a za akých podmienok bude možné parkovať, upratať verejný priestor, v ktorom si v súčasnosti chodci, cyklisti a autá navzájom prekážajú, a napokon zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov. Taktiež uvoľniť parkovacie kapacity dlhodobo odstavenými vozidlami na parkoviskách, ekonomická schopnosť budovať nové parkovacie kapacity i prihlasovanie sa na trvalý pobyt v meste.



Návrh počíta so zakúpením rezidentských kariet, ako aj s možnosťou zakúpenia si kariet, ktoré budú môcť byť využité pre potreby návštev u rezidentov. Krátkodobí návštevníci mesta budú môcť v spoplatnenej zóne parkovať za hodinový poplatok. Poplatky, ktoré so sebou nové pravidlá majú priniesť, nie sú zatiaľ stanovené, rokovať budú o nich poslanci. Mesto zároveň pripravuje vysvetľovaciu kampaň vrátane stretnutí s občanmi.



Návrh taktiež počíta s tým, že ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby budú môcť aj naďalej parkovať bez poplatku na vyhradených miestach. Na nevyhradených miestach sa však na nich budú vzťahovať rovnaké povinnosti ako pre ostatných vodičov, rezidenčná parkovacia karta je však navrhovaná so zľavou.



Schvaľovaniu samotnej parkovacej politiky bude predchádzať schvaľovanie doplnkov zásad hospodárenia a nakladania s majetkom. Upravovať budú vzťah k plochám pred rodinnými domami, na ktorých obyvatelia parkujú. V súčasnosti totiž na mestských pozemkoch dochádza k neoprávnenému zaberaniu verejnej zelene, ktorá nie je určená na parkovanie, a dochádza k svojvoľnému budovaniu odstavných plôch bez povolenia mesta. Téma by mala byť na programe na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva, teda 26. septembra.