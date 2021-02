Pezinok pred otvorením škôl organizuje sobotňajšie testovanie

Pezinok 19. februára (TASR) – Do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v Pezinku sa od pondelka (22.2.) vrátia deti. Pred opätovným spustením prezenčného vzdelávania organizuje mesto počas soboty (20.2.) testovanie na COVID-19, určené prioritne rodičom detí nastupujúcich do školy.



"Vzhľadom k danej situácii by sme chceli požiadať rodičov, aby sa dali pretestovať obaja, keďže sme mali skúsenosť, že jeden rodič bol negatívny, druhý pozitívny a dieťa nakoniec tiež pozitívne,“ uviedol primátor Pezinka Igor Hianik.



V sobotu 20. februára v čase od 8.00 h do 18.00 h bude v Pezinku k dispozícii sedem odberových miest a 13 odberových tímov. Antigénové testovanie mesto zabezpečí na jeden deň, pretože odberové miesta nachádzajúce sa v školách bude potrebné dôkladne vydezinfikovať a pripraviť na vyučovací proces. Rezervačný systém je spustený od piatkového rána.