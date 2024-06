Pezinok prichádza s aplikáciou pre občanov, pôvodná bude pre turistov

Bratislava/Pezinok 30. júna (TASR) - Mesto Pezinok prichádza s novou aplikáciou Som Pezinok. Nová komunikačná platforma je určená výhradne pre obyvateľov Pezinka, čím chce mesto zlepšiť ich informovanosť. Už zavedená aplikácia Simplicity bude po novom pre návštevníkov mesta a turistov. TASR o tom informovali z mestského úradu.



"Obyvatelia v novej appke nájdu aktuality z mesta, správy z mestského úradu. Už čoskoro bude do nej integrovaný aj odkaz pre starostu. Nechýba susedská burza a už čoskoro pribudne aj online vydanie časopisu Pezinčan," priblížil vedúci referátu komunikácie Michal Lukáč.



Prostredníctvom aplikácie budú môcť Pezinčania už na budúci rok uhradiť online dane a poplatky či poplatky za parkovanie, ktoré budú súčasťou pripravovanej parkovacej politiky mesta. Ambíciou mesta je, aby sa z aplikácie stala časom Karta Pezinčana, a to tak, ako to je možné poznať z iných európskych miest.



"Stará" aplikácia Simplicity zostáva v prevádzke a bude slúžiť najmä turistom a návštevníkom mesta Pezinok. Ambíciou je, aby sa do aplikácie už čoskoro zapojili aj ďalšie mestá a obce z pezinského regiónu. Nájsť v nej bude možné turistického sprievodcu, časový harmonogram udalostí, ktoré sa budú konať v Pezinku a v okolitých mestách a obciach, online zakúpiť cestovné lístky na akcie a eventy či parkovné.