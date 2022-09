Pezinok prináša spoločný zber plastov, kovov a kompozitných obalov

Bratislava/Pezinok 7. septembra (TASR) - Mesto Pezinok prináša pre svojich obyvateľov spoločný zber plastov, kovov a kompozitných obalov na báze lepenky. Znamená to, že všetky z daných separátov môžu hodiť do ktorejkoľvek žltej, oranžovej či červenej nádoby. Mesto si od toho sľubuje jednoduchšie a komfortnejšie triedenie, ale aj dostupnejšie a čistejšie kontajnerové stojiská. TASR o tom informovala Daniela Malíková z referátu komunikácie mestského úradu v Pezinku.



Spoločný zber má podľa mesta pre Pezinčanov viacero výhod. "Už nemusia študovať označenia obalov a hádať, či je to plast, kov alebo kombinácia kartónu, plastu, či iných materiálov. Odteraz ich bez váhania vhodia do nádoby na spoločný zber," skonštatovala Malíková.



Kontajnery by tak mali byť zároveň dostupnejšie, keďže spomínané typy separátov je možné vyhodiť na každom stojisku na sídliskách do jednej nádoby označenej nálepkou spoločný zber. Spoločný zber by mal zároveň odstrániť problém so znečistenými stojiskami, napríklad pri Amfiteátri, na Jesenského ulici či v Grinave, ktoré zaniknú. Obyvatelia rodinných domov budú po novom vkladať do žltého plastového priehľadného vreca na plasty aj kovy a kompozitné obaly (tetrapaky). Zberová spoločnosť zoberie všetky vyložené vrecia s podmienkou, že budú priehľadné.



Mesto verí, že spoločný zber plastov, kovov a kompozitných obalov motivuje Pezinčanov k ešte lepším výsledkom triedenia odpadov. Ambíciou je dosiahnuť vytriedenie komunálnych odpadov na úrovni väčšej ako 60 percent.