Pezinok pripravuje rozšírenie mestského cintorína
Autor TASR
Pezinok 18. októbra (TASR) - Mesto Pezinok pripravuje rozšírenie mestského cintorína. Zámer prinesie novú kapacitu na pochovávanie, modernejšie zázemie aj viac zelene. TASR o tom informoval vedúci referátu komunikácie mesta Michal Lukáč.
Zámer rozšírenia cintorína predloží Pezinok v najbližších dňoch na posúdenie podľa zákona o vplyvoch na životné prostredie (EIA). Riešiť má dlhodobý nedostatok miest na pochovávanie a zároveň zlepšiť kvalitu prostredia pietneho areálu. „Ide o strategický krok, ktorý má mestu zabezpečiť dostatočnú kapacitu na niekoľko desaťročí dopredu,“ poznamenal Lukáč.
Priblížil, že rozšírenie sa týka južného okraja existujúceho cintorína a nadväzuje na plánovanú mestskú infraštruktúru v tejto lokalite. Po realizácii by areál mohol mať spolu takmer 50.000 štvorcových metrov, pričom nová časť rozšírenia by zaberala približne 20.000 štvorcových metrov. Celkovo by sa podľa Lukáča vytvorilo 5371 nových miest na pochovávanie - hrobových, urnových aj kolumbáriových. „Pri priemernom počte približne 100 úmrtí ročne by táto kapacita vystačila na viac než 35 rokov,“ tvrdí.
„Rozšírenie cintorína vnímame ako investíciu do budúcnosti mesta - premyslenú, citlivú a v súlade s hodnotami, ktoré Pezinok dlhodobo presadzuje. Cieľom je vytvoriť moderný, dôstojný a zelený priestor, ktorý bude slúžiť ďalším generáciám,“ povedal primátor mesta Roman Mács.
V rámci zámeru sa predpokladá aj nový vstup z Moyzesovej a Lesníckej ulice. Uvažuje sa o výstavbe chodníkov, obratiska a priestoru pre veľkokapacitné kontajnery, uviedol Lukáč. Pokračuje, že projekt zároveň počíta s 33 novými parkovacími miestami, z toho časť by mala byť priamo pri vstupe. Povrchy komunikácií by mali byť riešené z drenážnej dlažby, ktorá umožní vsakovanie dažďovej vody priamo v území.
Za jednu z priorít mesta označil Lukáč aj doplnenie zelene. Zámer počíta s novou výsadbou 173 stromov a so 7745 štvorcovými metrami nových plôch zelene. „Nové výsadby by mohli vytvoriť líniovú zeleň pozdĺž komunikácií a po obvode cintorína, čím by sa v území zlepšila mikroklíma aj estetický dojem. O náhradných výsadbách rozhodne orgán ochrany prírody,“ ozrejmil.
Návrh predpokladá aj rozšírenie cintorína v jednotnom, modernom a nadčasovom štýle. Oplotenie by mohlo byť riešené kombináciou pohľadového betónu a hliníkových profilov, s decentným nápisom „mestský cintorín“ pri hlavnom vstupe, priblížil vedúci referátu komunikácie.
Zároveň doplnil, že v areáli by mohli pribudnúť lavičky, koše, osvetlenie, ako aj menšia predajňa kvetov a sviec s hygienickým zázemím. Kolumbárium by malo byť stenového typu, chodníky z priepustnej dlažby alebo mramorovej drviny.
