Pezinok 9. novembra (TASR) - Mesto Pezinok rieši problém s premnoženou diviačou zverou. Jej nadmerný výskyt zaregistrovali v poslednom období aj v blízkosti domov a bytoviek, predovšetkým v lokalite na Muškáte. Príčiny vidia kompetentné úrady najmä v zarastenosti pozemkov, prikrmovaní zveri a v monokultúrnych plochách s kukuricou či slnečnicou.



Pezinok už niekoľko mesiacov situáciu rieši s pozemkovým a lesným odborom okresného úradu. O premnožení diviakov rokovalo v októbri aj mestské zastupiteľstvo. "Okresný úrad v Pezinku začal kontaktovať vlastníkov neudržiavaných pozemkov na Muškáte, aby sa o svoje vlastníctvo starali a skultúrnili ho. Cieľom je vyhnúť sa vznikom húštiny či priestoru na úkryt diviačej zveri," uviedla na svojom webe samospráva.



Pravidelne sa rokuje aj s jednotlivými užívateľmi poľovných revírov. Svetoslav Farkaš z pozemkového a lesného odboru okresného úradu uviedol, že užívatelia poľovných revírov boli vyzvaní, aby intenzívne lovili diviačiu zver. "Zároveň im bolo nariadené, aby odlov diviačej zveri nahlasovali nie v mesačných, ale v týždenných intervaloch," povedal.



Loviť však je možné len v poľovných revíroch, nie priamo v meste. Členovia poľovných združení tvrdia, že lovia v maximálnej možnej miere. "Do 25. októbra tri poľovné revíry pôsobiace v blízkosti mesta Pezinok (Cajla, Leštiny, Podkarpatské pole) ulovili dokopy 150 kusov diviačej zveri. Najviac, až 59 kusov ulovil podľa štatistík poľovný revír Cajla, pričom 54 z nich ulovil do konca septembra a zvyšok v októbri," spresnilo mesto.



Primátor Pezinka Igor Hianik to vníma ako problém, ktorý sa nevyrieši hneď, ale vyžaduje si dlhodobú spoluprácu okresného úradu, vlastníkov pozemkov, mesta i obyvateľov.