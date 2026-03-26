< sekcia Regióny
Pezinok spúšťa Participatívny rozpočet 2026, pozýva občanov zapojiť sa
V tomto roku môžu predkladatelia prihlasovať projekty v troch tematických oblastiach - zelené a modré opatrenia, verejný priestor a komunitný a spoločenský život.
Autor TASR
Bratislava/Pezinok 26. marca (TASR) - Mesto Pezinok spúšťa nový ročník Participatívneho rozpočtu 2026 a pozýva obyvateľov, komunity či organizácie, aby sa zapojili. Na projekty s verejnoprospešným prínosom vyčlenilo 20.000 eur. Návrhy je možné predkladať do 20. apríla a o víťazných projektoch rozhodne verejnosť prostredníctvom hlasovania, ktoré sa uskutoční v termíne od 16. do 31. mája. TASR o tom informoval vedúci referátu komunikácie mesta Pezinok Michal Lukáč.
„Participatívny rozpočet je nástroj, vďaka ktorému sa obyvatelia môžu priamo podieľať na rozvoji mesta a rozhodovať o využití časti verejných financií. Cieľom je vytvoriť priestor na spolupodieľanie sa na rozvoji Pezinka, lepšie napĺňať potreby a priority obyvateľov, zapájať ich do verejného života a zároveň posilňovať transparentnosť a efektívnosť verejného rozhodovania,“ priblížil Lukáč.
V tomto roku môžu predkladatelia prihlasovať projekty v troch tematických oblastiach - zelené a modré opatrenia, verejný priestor a komunitný a spoločenský život. „Podporené môžu byť napríklad návrhy zamerané na adaptáciu mesta na zmenu klímy, výsadbu zelene, zadržiavanie dažďovej vody, zlepšenie verejne prístupných priestorov, ale aj komunitné, kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre širšiu verejnosť,“ doplnil.
Na realizáciu projektov je vyčlenená suma 20.000 eur. Minimálna výška podpory na jeden projekt je 500 eur a maximálna 2500 eur. Návrh môžu podať fyzické osoby od 18 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, fyzické osoby - podnikatelia s miestom podnikania na území mesta, ako aj právnické osoby so sídlom v Pezinku. Lukáč upozornil, že návrh musí mať verejnoprospešný charakter, byť realizovaný na území Pezinka alebo Grinavy a jeho výsledok musí byť verejne prístupný.
Víťazné projekty bude potrebné zrealizovať do 30. novembra, vyúčtovanie predložiť do 7. decembra a verejná prezentácia realizovaných projektov je plánovaná do 31. júla 2027.
Návrhy je možné predkladať elektronicky cez webový formulár na portáli hlasobcanov.sk, cez Ústredný portál verejnej správy, osobne v podateľni Mestského úradu Pezinok alebo poštou. „Do verejného hlasovania budú zaradené len tie návrhy, ktoré splnia stanovené formálne a obsahové podmienky. Pri posudzovaní sa hodnotí najmä súlad projektu so strategickými oblasťami rozvoja mesta, logická a vecná prepracovanosť návrhu, možnosť zapojenia verejnosti, primeranosť rozpočtu a schopnosť projekt reálne uskutočniť,“ spresnil Lukáč.
Doplnil, že hlasovať budú môcť fyzické osoby staršie ako 15 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste. Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom elektronickej platformy a „infokioskov“ rozmiestnených na území mesta.
Všetky informácie o Participatívnom rozpočte 2026 sú dostupné na stránke mesta www.pezinok.sk.
