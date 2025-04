Pezinok upozorňuje na geologický prieskum antimónu v Malých Karpatoch

Bratislava/Pezinok 10. apríla (TASR) - Na území Malých Karpát, v prieskumnom území Trojárová, sa má realizovať geologický prieskum týkajúci sa vyhradených nerastov, konkrétne antimónu a zlata. Spustiť ho plánuje súkromná spoločnosť v máji a júni. Upozorňuje na to mesto Pezinok, do katastra ktorého má prieskum zasiahnuť. Mesto v tejto súvislosti varuje pred ekologickou katastrofou.



„Ak raz dovolíme, aby sa do srdca Malých Karpát vrátila ťažba antimónu, o pár rokov už nebude čo chrániť. Toto nie je len technická záležitosť. Je to otázka budúcnosti nášho mesta, našej vody, našich lesov,“ konštatuje primátor Pezinka Roman Mács.



Mesto pripomína, že antimón patrí medzi ťažké kovy, ktoré môžu pri nedostatočnom zabezpečení prenikať do pôdy a podzemných vôd. V spojení s historickými skúsenosťami z baníckej činnosti v regióne vznikajú preto obavy z kontaminácie krajiny a dlhodobých ekologických dôsledkov. Prieskum, aj keď v úvodnej fáze, môže podľa samosprávy znamenať začiatok procesu, ktorý vyústi do ťažby v jednom z najcennejších prírodných území v blízkosti hlavného mesta.



Poukazuje pritom na skúsenosti z iných ložísk, naznačujúcich, že pri ťažbe antimónu sa pomerne často vyskytuje aj sprievodný arzén, teda ďalší vysoko toxický prvok, ktorý môže kontaminovať vodu, pôdu či ovzdušie. Rovnako sa pri ťažbe, hoci menej často, objavuje v polymetalických ložiskách aj ortuť. Hovorí o ohrození lesov, zdrojov vody i viníc. Plánované vrtné práce považuje za varovný signál.



Mesto deklaruje, že podniká všetky dostupné právne a administratívne kroky. Komunikuje s príslušnými orgánmi, žiada detailné informácie a pripravuje sériu odborných a následne aj verejných diskusií. Protesty a nátlakové akcie považuje samospráva za krajné riešenie, v prípade potreby ich však nevylučuje.