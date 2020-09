V pezinskej časti Grinava zrealizuje BVS novú kanalizáciu

Pezinok 18. septembra (TASR) – Kanalizačná sieť v meste Pezinok sa dočká rozšírenia, ďalšia časť pribudne v časti Grinava. Na piatkovom brífingu o tom informovali zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, jeho akcionárov i mesta Pezinok.



„Nová kanalizácia v hodnote približne 2,7 milióna eur odkanalizuje obe strany Myslenickej ulice, od kruhového objazdu pri obchodnom dome až po odbočku na Slovenský Grob,“ spresnil generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš. Bývajúci v lokalite by už nemali mať problémy so splaškovými vodami.



„Na novovybudované kanalizačné potrubie sa budú môcť postupne pripojiť aj ďalšie vetvy kanalizácie z okolitých ulíc,“ dodal Olajoš.



Okrem výstavby samotnej kanalizácie pribudnú aj dve čerpacie stanice, ktoré budú splaškové vody prečerpávať ďalej do kanalizačnej sústavy tak, aby skončili v najväčšej čistiarni odpadových vôd na Slovensku – v bratislavskej Vrakuni. V súčasnosti ešte neurčený zhotoviteľ by mal výstavbu realizovať do 24 mesiacov od odovzdania staveniska.



Výstavba si vyžiada rozsiahle rozkopávky na oboch stranách Myslenickej ulice a s tým súvisiace dopravné obmedzenia. Organizáciu dopravy bude určovať správca komunikácie – Regionálne cesty Bratislava a okresný dopravný inšpektorát.