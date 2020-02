Pezinok 11. februára (TASR) - V centre mesta Pezinok vyrúbu v najbližších dňoch 24 stromov - sofor japonských. Mesto má právoplatné výrubové povolenie a opiera sa o odborný posudok, ktorý potvrdil zlý zdravotný stav stromov s prítomnosťou drevorozkladných húb. V jednom prípade pôjde o takzvaný havarijný výrub, keďže ide o ohrozenie zdravia a majetku. Pezinská samospráva o tom informuje na svojom webe.



Výrub stromov sa bude realizovať od stredy (12. 2.) do piatka (14. 2.) na Radničnom námestí, pri Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Eugena Suchoňa na ulici M. R. Štefánika, pri vchode do areálu farského kostola a v blízkosti starého obchodného domu na ulici M. R. Štefánika. Nevyhnutné budú podľa mesta aj dopravené a bezpečnostné opatrenia.



V stredu budú spílené stromy na Radničnom námestí. Pôjde o tri stromy pred mestským úradom a desať stromov na pešej zóne od pitnej fontány po supermarket. Vo štvrtok (13. 2.) bude výrub pokračovať v priestore pred ZUŠ Eugena Suchoňa na ulici M. R. Štefánika. Spílené budú dva stromy. V okolí farského kostola a starého obchodného domu na ulici M. R. Štefánika spília vo štvrtok ďalších deväť stromov. V piatok sa bude realizovať dokončenie výrubov pri starom obchodnom dome na ulici M. R. Štefánika.



Výrub bude podľa mesta realizovať na základe výsledkov výberového konania spoločnosť Martin Velický – CATO za 11.480 eur. V rámci výrubu pôjde aj o štiepkovanie konárov, ich likvidáciu a priebežný odvoz, ktorý má byť ukončený do soboty (15. 2.). Súčasťou prác bude aj následné neskoršie odfrézovanie pňov vyrúbaných stromov.