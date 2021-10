Nové osvetlenie aj sedenie zlepší priestory pezinského kultúrneho domu

Pezinok 13. októbra (TASR) - V Pezinku plánujú modernizovať priestory tunajšieho domu kultúry. Mesto chce vymeniť napríklad stropné osvetlenie, divadelné sedenie, koberce i vstupné dvere spolu za vyše 200.000 eur. Pezinská samospráva chce projekt z väčšej časti spolufinancovať z nenávratného finančného príspevku ministerstva kultúry. O tom, či mesto žiadosť o príspevok predloží, bude vo štvrtok (14. 10.) rozhodovať mestské zastupiteľstvo.



Pezinské kultúrne centrum patrí k najnavštevovanejším mestským kultúrnospoločenským objektom v meste. Verejnosti ponúka divadlo i kino. "Našim cieľom je zmodernizovať tento stánok kultúry tak, aby sa v ňom návštevníci cítili nielen príjemne, ale aj bezpečne vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19," uviedlo v dôvodovej správe mesto.



Dom kultúry bol postavený začiatkom 90. rokov minulého storočia. Doteraz tu podľa samosprávy bola realizovaná len minimálna modernizácia, a to výmena ozvučovacej techniky kina a nevyhnutné drobné úpravy. "Aj napriek tomu, že techniku kina sa nám podarilo čiastočne obnoviť (z audiovizuálneho fondu), budova a jej vybavenie stále vykazujú značný investičný dlh," skonštatovalo mesto. Ako tvrdí, interiér sály už nezodpovedá aktuálnym požiadavkám návštevníkov a v kombinácii s potrebami protipandemických opatrení nespĺňa ani nároky súčasnej doby. "Je potrebné v modernizácii objektu pokračovať aj naďalej," vyhlásilo mesto.



V prvej etape modernizácie okrem jednoduchých rekonštrukcií vnútorných priestorov čaká kultúrne centrum aj obnova javiskovej techniky, osvetlenia, premietacej techniky, výmena sedadiel a kobercov. Šatne pre účinkujúcich majú byť vybavené germicídnymi žiaričmi. Vybudovať plánujú aj samootvárateľné vstupné dvere do objektu či osadiť senzorové vodovodné batérie a splachovače do toaliet. "V ďalších etapách je potrebná aj výmena premietacej techniky a modernizácia zvyšných sál. Takisto máme v pláne zamerať sa na rozšírenie možností organizovania kultúrnospoločenského života sfunkčnením nevyužívaných exteriérových priestorov," poznamenala samospráva. Pezinok má pripravený projekt na vybudovanie terasy a zelenej strechy.



Pre tieto plány chce mesto reagovať na vyhlásenú výzvu, v rámci ktorej môžu kultúrne inštitúcie žiadať ministerstvo kultúry dotácie do výšky 200.000 eur na modernizáciu kultúrnych domov, divadiel, múzeí, galérií či knižníc. Povinné spolufinancovanie je vo výške päť percent.