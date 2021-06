V pezinskej časti Grinava spustili očakávanú výstavbu kanalizácie

Pezinok 29. júna (TASR) – V Pezinku, v mestskej časti Grinava, spustili výstavbu kanalizácie. Dlho očakávaná realizácia sa začala na križovatke Myslenická – Grobská v jazdnom pruhu smerujúcom do Bratislavy. Pezinská samospráva o tom informuje na svojom webe.



"Po veľmi dlhých rokoch rôznych rokovaní sa téma grinavskej kanalizácie stala naozaj skutočnosťou a v týchto dňoch sa realizujú prvé výkopy," priblížil primátor Pezinka Igor Hianik. Výstavba chýbajúcej kanalizácie v Grinave je rozdelená do viacerých etáp. Prvou z nich je odkanalizovanie oboch strán Myslenickej ulice od križovatky pri obchodnom dome až po odbočku na Slovenský Grob. Ide o základnú kostrovú časť, na ktorú sa bude postupne napájať celá mestská časť.



"Počas letných mesiacov, ktoré sú spojené s nižším dopravným zaťažením, sa ako prvé budú realizovať práce na najkritickejších úsekoch – na križovatkách Myslenická – Grobská a Myslenická – Limbašská," spresnilo mesto. Minulý týždeň sa začalo pracovať na križovatke Grobská – Myslenická. Zároveň došlo k prvým dopravným obmedzeniam v smere do Bratislavy v podobe zúženia dopravy do jedného jazdného pruhu. "Doprava bude stále priepustná, nepríde k obmedzeniu prechádzania," deklaroval primátor.



Predpokladaný termín ukončenia výstavby prvej etapy je september 2022. Keďže ide ocestu 2. triedy, nebude sa pracovať počas zimných mesiacov, teda predpokladaný termín ukončenia prác tento rok je október alebo november. "Následne sa bude pokračovať vmarci 2022 podľa dohody s regionálnou správou ciest. Je možné, že budeme pracovať na zelenom páse pri Obchodnej akadémii, ale tu nebude obmedzená doprava," spresnil harmonogram prác stavebný technik Ján Maťovčík.



Investorom projektu výstavby kanalizačnej infraštruktúry v Grinave je Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Myslenická ulica je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, pričom správu zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava. Keďže výstavba kanalizácie si vyžaduje rozkopávky ciest, mesto Pezinok bude súbežne realizovať aj dažďovú kanalizáciu. "Splašková kanalizácia je pod gesciou BVS, dažďovú kanalizáciu, ktorá sa nachádza pod komunikáciou na Myslenickej, má na starosti mesto," uviedol Hianik. Najskôr sa podľa jeho slov zrealizuje monitoring stavu a zároveň sa bude zisťovať, či je niekto na túto dažďovú kanalizáciu napojený nelegálne.