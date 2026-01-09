< sekcia Regióny
Pezinok víta začiatok konania o zrušení prieskumného územia Trojarová
Pezinok 9. januára (TASR) - Mesto Pezinok víta rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR začať správne konanie o zrušení prieskumného územia Trojárová v Malých Karpatoch. „Vnímame to ako dôležitý signál, že hlas obyvateľov Pezinka a Malých Karpát je počuť,“ uviedol primátor Pezinka Roman Mács.
Oznámil zároveň, že mesto v stanovenej lehote, ktorú mu envirorezort dal, zašle podrobné stanovisko s argumentmi a podkladmi na podporu zrušenia prieskumného územia.
Mács pripomenul, že v prípade Trojárovej ide o ekologicky citlivé územie v Malých Karpatoch s lesmi, zdrojmi podzemnej a povrchovej vody a vinohradníckou krajinou. „Prieskum a potenciálna ťažba antimónu predstavujú neprijateľné riziko pre zdroje pitnej vody, prírodu, vinohrady aj kvalitu života obyvateľov v širšom regióne,“ zdôraznil s tým, že samospráva v tomto prípade podnikla i viaceré právne a procesné kroky. Silný nesúhlas verejnosti primátor dokumentuje aj na existujúcej petícii proti geologickým prácam a plánovanej ťažbe v lokalite.
MŽP na začiatku novembra minulého roka deklarovalo, že v súlade so zákonným postupom podniká kroky, aby zrušilo právoplatné rozhodnutia na ložiskový prieskum v prieskumnom území Trojárová v Malých Karpatoch. Evirorezort pripomenul, že ložiskový prieskum pripravila podľa rezortu predošlá vláda a v septembri 2022 vydalo ministerstvo rozhodnutie o určení prieskumného územia. Za obdobie posledných dvoch rokov nebolo podľa MŽP možné zrušiť prieskumné územie z dôvodu nezačatia geologických prác a neplnenia rozpočtu geologickej úlohy, keďže investor dodržiaval platnú legislatívu.
