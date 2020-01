Z participatívneho rozpočtu 2019 bolo podporených deväť projektov

Bratislava 14. januára (TASR) – V meste Pezinok bolo minulý rok dobrovoľnícky zrealizovaných deväť projektov financovaných z participatívneho rozpočtu. Výzva smerovala na verejnú zeleň. Celkovo bolo vyplatených 6954 z 20.000 eur určených na projekty z participatívneho rozpočtu. Pezinská samospráva o tom informuje na svojom webe.



Združenie Aktivity Sever v rámci projektu Levanduľové záhony na Svätoplukovej 1 a 3 vysadili levanduľové záhony na skrášlenie okolia pred vstupnými dverami a na trávnatej ploche medzi bytovými domami. Občianska iniciatíva Grinava v rámci projektu Ostrovčeky vysadila na troch ostrovčekoch na križovatke ulíc Myslenická a Štúrova rastliny, pôdokryvné rozchodníky a päť kríkov a podsypali perlitom.



"Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, Na bielenisku 4 v rámci projektu Úprava okolia vstupu do bytového domu Svätoplukova 5 Pezinok vysadili trávy, živý plot a kamene pre zvýšenie estetiky vstupu do domu. Slovenský rybársky zväz v rámci projektu „Oddychová a relaxačná zóna VN Dolná tehelňa Pezinok" osadil okolo vodnej nádrže desať lavičiek, ktoré budú slúžiť na oddych," spresnilo mesto.



Skupina Saďme stromy v rámci projektu predĺženia gaštanovej aleje na Suvorovovej vysadila do pruhu zeme pred parkoviskom šesť javorov, ktoré sú oplotené kovovým pletivom a podopreté bambusovými kolmi. Lokalita a druh stromov museli byť zmenené, aby plody stromov nepoškodzovali autá na parkovisku. Obyvatelia Starého dvora v rámci projektu revitalizácia ihriska vysadili tri stromy a osadili tri lavičky. Ľudia z Chotára Grinava v rámci projektu revitalizácie parku Grinava vysadili sedem stromov a 57 kríkov. Stromy boli podsypané štartovacím záhradným substrátom a upevnené drevenými kolmi.



"Rodičia zo sídliska Muškát s projektom "skrášlime si detské ihrisko na Hroznovej ulici" vysadili dreviny, osadili hmyzí hotel, vtáčie kŕmidlo a búdku, upravili si pieskovisko a pre rodičov a deti pribudli gabiónové lavičky a stôl," podotkla samospráva. Pezinský okrášľovací spolok s projektom "rozveseľme naše mesto" skrášlili dve elektrické rozvodové skrine na križovatke Mladoboleslavská – Záhradná ulica a na Radničnom námestí.



Participatívny rozpočet umožňuje mestu na základe hlasovania obyvateľov prideliť časť výdavkov z rozpočtu mesta projektom navrhnutým samotnými obyvateľmi. V roku 2019 prišlo mesto Pezinok prvýkrát s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote.



"Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu, ktorého upravená verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe a úspešne sa začala realizovať aj na Slovensku," vysvetľuje pezinská samospráva. Ide podľa jej slov o proces dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti (obce, mestá, samosprávne kraje), alebo členovia komunít, združení a verejných i neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti rozpočtu, respektíve o jeho výdavkovej alebo príjmovej stránke.