Nedela 10. máj 2026
Pezinok: Zábavu i zaujímavosti a chute regiónu ponúkne Piknik v parku

Na snímke historický park v Lednických Rovniach v okrese Púchov. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Bratislava/Pezinok 10. mája (TASR) - Popoludnie plné pohody, hudby a zábavy pre deti i dospelých sľubuje Piknik v parku. Podujatie v pezinskom Zámockom parku sa začína o 13.00 h a okrem kultúrneho programu ponúkne i možnosť ochutnať lokálne produkty a spoznať tipy na atraktívne miesta v regióne. Informuje o tom mesto Pezinok na svojom webe.

Súčasťou kultúrneho programu budú vystúpenia Základnej umeleckej školy (ZUŠ) E. Suchoňa v Pezinku, koncert Mucha Quartet, ale aj predstavenie Divadla pod balkónom. „V rámci programu budú predstavené pezinské významné osobnosti,“ dodáva samospráva, ktorá je spolu Bratislavským samosprávnym krajom a krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava region organizátorom akcie.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
