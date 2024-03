Pezinok zaznamenal zvýšený záujem o triedenie kuchynského odpadu

Pezinok 4. marca (TASR) - Mesto Pezinok zaznamenalo zvýšený záujem o triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Pezinčania vlani vytriedili 357,8 tony. BRKO sa v domácnostiach ukladá do špeciálnych kompostovateľných vreciek umiestnených v košíku na to určenom. Tie si môžu obyvatelia bezplatne vyzdvihnúť v klientskom centre v budove mestského úradu. Mesto o tom informovalo na svojom webe.



BRKO, ktorý vzniká pri príprave jedla a varení, tvoril v Pezinku pred separovaním 40 až 60 percent komunálneho odpadu končiaceho na skládke. Prvý zber sa konal v marci 2021, pričom do konca roka vytriedili obyvatelia 336,8 tony BRKO. Za rok 2022 vyzbierali 337,7 tony a v minulom roku 357,8 tony. BRKO z mesta odvážajú do bioplynovej stanice v Budči, kde ho zhodnocujú do podoby elektrickej energie, tepla a digestátu.



"Biologicky rozložiteľný odpad sa dá využiť ako ďalšia surovina v prospech životného prostredia - kompost, bioplyn a iné. Je v záujme nás všetkých zmenšiť podiel bioodpadu v komunálnom odpade, pretože odpad na skládke rastie a treba zaň zbytočne platiť," uviedla referentka životného prostredia mesta Pezinok Jana Guštafiková.



Separovanie má podľa mesta ekologický i ekonomický význam. "Správnym triedením BRKO a jeho následným spracovaním ušetríme finančné prostriedky a zároveň dáme bioodpadu druhú šancu v podobe premeny na elektrickú energiu alebo biopalivo," priblížilo mesto.