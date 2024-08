Z plánu obnovy dostal Pezinok dva milióny eur, investujú do školstva

Pezinok 22. augusta (TASR) - Mesto Pezinok získalo z plánu obnovy a odolnosti približne 1,8 milióna eur na rozšírenie kapacity Základnej školy (ZŠ) Kupeckého. Samospráva v nej vybuduje sedem nových tried pre viac ako 200 nových žiakov. Mesto v škole celkovo preinvestuje 1,96 milióna eur. TASR o tom z referátu komunikácie mesta vo štvrtok informovala Jana Hrdličková.



"Pezinské školstvo potrebuje externé zdroje na rozširovanie kapacít, ale aj skvalitnenie infraštruktúry, ktorá so sebou prináša zlepšovanie kvality vyučovacieho procesu," vyhlásil primátor mesta Roman Mács.



Nové priestory školy budú podľa Hrdličkovej bezbariérové a vybavené najnovšími technológiami. Škola by sa tým mala stať inkluzívnym a prístupným miestom pre všetkých.



Ako Hrdličková priblížila, Pezinok by chcel mať práce ukončené v apríli 2026. Od septembra toho roka by škola mohla prijať vyšší počet žiakov.



Pezinok podľa vedenia mesta aktuálne čelí zvyšujúcemu sa tlaku na kapacity svojich základných škôl. ZŠ Kupeckého má v blížiacom sa školskom roku otvorených 48 tried s 819 žiakmi.