Pezinok zriadil dočasné núdzové ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny

Pezinok 9. apríla (TASR) - Mesto Pezinok zriadilo vo volejbalovej hale na Komenského ulici dočasné núdzové ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny. S kapacitou 50 lôžok im bude poskytovať útočisko po dobu troch až desiatich dní, kým sa pre nich nenájde dlhodobejšie ubytovanie. Na svojom webe o tom informuje pezinská samospráva.



"Na základe rozhodnutia centrálneho krízového štábu sa budú jednotlivé kraje striedať v pohotovosti na poskytnutie núdzového ubytovania odídencom. Od soboty majú pohotovosť mestá a obce na území Bratislavského kraja," spresnili z mestského úradu.



Núdzové ubytovanie v Pezinku je rozdelené na dve časti, a to stravovaciu a lôžkovú. V stravovacej časti sa nachádza detský kútik a priestor pre vybavovanie administratívy ako registrácia odídencov, vybavovanie dokumentov s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, štátnou políciou, so psychológom a intervenčnými tímami. Súčasťou núdzového ubytovania sú aj sprchy, sociálne zariadenia i izolačná miestnosť v prípade infekčnej choroby niekoho z ubytovaných.



"Celková logistika je nastavená tak, že sme povinní ich prijať, zaregistrovať, urobiť základnú štatistiku a poslať tieto informácie na okresný úrad, ktorý je povinný hľadať týmto ľuďom ubytovanie - či už v súkromí, alebo v zariadeniach na to určených,“ priblížil primátor Pezinka Igor Hianik.



Prostriedky na zriadenie núdzového ubytovania sú z mestského rozpočtu, ktoré neskôr Pezinku štát refunduje.