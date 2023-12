Pezinok zvýšil daň z nehnuteľností, pri bytoch na štvornásobok

Bratislava/Pezinok 14. decembra (TASR) - Mesto Pezinok pristupuje k výraznému zvýšeniu sadzby dane z nehnuteľností. Nárast, ktorý napríklad pri bytoch predstavuje štvornásobok a pri rodinných domoch vyše trojnásobok doterajšej sadzby, schválili poslanci mesta väčšinou hlasov na tohtotýždňovom (12. 12.) rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ). Samospráva vysvetľuje zvýšenie nevyhnutným krokom pri náraste výdavkov, upozorňuje tiež, že sadzby sa vyše desať rokov nemenili.



"Podobne ako iné samosprávy sa i Pezinok musel vyrovnať s nárastom výdavkov vzniknutých v súvislosti s opatreniami štátu, ktoré sa preniesli na samosprávy," pripomenulo mesto v dôvodovej správe. Vysvetlilo, že kým doposiaľ sa samospráva snažila vykryť chýbajúce zdroje šetrením vo vlastnom rozpočte, valorizácia miezd, avizovaný opätovný nárast cien energií a tovarov i výpadok podielových daní prinútili mesto k prehodnoteniu sadzby dane z nehnuteľností. Tie sa naposledy upravovali v roku 2012. "Máme záujem pokračovať v rozvoji nášho mesta, v príprave nových projektov, v skvalitňovaní života obyvateľov, čo si žiada aj dostatok finančných zdrojov," upozornila pezinská radnica. Dodala, že samotný návrh zvýšenia sa kreoval v diskusii s poslancami mesta. Mesto zachováva 50-percentné zníženie sadzby pri domoch a bytoch pre seniorov, hendikepovaných a ľudí v núdzi.



"Predložený návrh zvyšuje sadzby dane z nehnuteľností tak, že ich zvýšenie predstavuje zvýšenie príjmov do rozpočtu z tejto dane približne o 2,1 milióna eur," vyrátalo mesto.



Na základe príkladov dokumentuje, že pri rodinnom dome v Pezinku s rozlohou 100 m2 bez nadzemného podlažia sa medziročne zvýši poplatok o 70 eur, s dvomi nadzemnými podlažiami bude daň vyššia o 80 eur. Pri stavbe určenej na podnikanie s rozlohou 100 m2 vlastník zaplatí o 200 eur viac, za chatu to bude približne raz toľko ako v súčasnosti. Medziročné zvýšenie dane pri byte s rozlohou 60 m2 bude 45 eur, pri nebytovom priestore určenom na podnikanie to bude dvojnásobok súčasnej výšky poplatku.



Adam Solga, jeden z dvoch poslancov, ktorí za zvýšenie nezahlasovali, upozorňuje, že zvyšovaniu daní musí predchádzať zníženie vlastných výdavkov mesta. Tvrdí, že v tomto smere radnica zďaleka nevyčerpala všetky možnosti. "O zvyšovaní daní sa má rokovať na základe tvrdých dát, a nie na základe emócií a manipulácií," zdôraznil. Miera zvýšenia môže mať navyše podľa neho až likvidačný charakter. "Návrh VZN vznikal s nesprávnou filozofiou, keď náklady na drahý a málo efektívny chod mesta musia znášať občania. Nik nespochybňuje potrebu zvyšovať príjmy mesta, ale takéto drastické skokové zvýšenie daní poškodí podnikateľské prostredie v meste a prinesie ďalšie negatívne dosahy," zdôraznil.