BVS chce v Pezinku investovať do vodárenskej a kanalizačnej siete
Teší nás, že BVS plánuje pokračovať v investíciách v rôznych častiach Pezinka a že sa posúvajú dopredu projekty, ktoré zvyšujú komfort a bezpečnosť pre obyvateľov, uviedol primátor mesta Pezinok.
Autor TASR
Pezinok 23. januára (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) ráta s vyše 10-miliónovou investíciou do obnovy a rozvoja vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v Pezinku. S odvolaním sa na tohtoročný investičný plán BVS to mesto Pezinok oznámilo na svojom webe.
„Teší nás, že BVS plánuje v roku 2026 pokračovať v investíciách v rôznych častiach Pezinka a že sa posúvajú dopredu projekty, ktoré zvyšujú komfort a bezpečnosť pre obyvateľov,“ uviedol primátor mesta Pezinok Roman Mács.
Zvýraznil osobitne plánované posilnenie kanalizačnej infraštruktúry v časti Grinava, kde je v investičnom pláne vyčlenená významná položka - 4.000.000 eur bez DPH na kanalizáciu. „Tento zámer má potenciál priniesť citeľné zlepšenie pre územie a podporiť ďalší rozvoj lokality,“ zdôraznil Mács. Pripomenul, že investičný plán je východiskom pre ďalšie kroky, ktoré budú nadväzovať na prípravné procesy a verejné obstarávania v rámci realizácie jednotlivých zámerov.
