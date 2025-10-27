Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pezinok dokončil rekonštrukciu Domu smútku

Zrekonštruovaný Dom smútku na Seneckej ulici ponúka rozšírenú obradnú sieň s moderným osvetlením, novým ozvučením a technickým vybavením, pribudli aj toalety pre verejnosť a imobilných.

Autor TASR
Pezinok 27. októbra (TASR) - Mesto Pezinok má zrekonštruovaný Dom smútku. Obnovu v hodnote takmer pol milióna eur financovalo mesto primárne z vlastného rozpočtu, využilo tiež príspevok Úradu vlády SR vo výške 120.000 eur.

„Dnes sa tu nestretávame len preto, aby sme otvorili novú budovu, ale aby sme vrátili dôstojnosť miestu, kde sa lúčime s našimi blízkymi,“ uviedol pri pondelkovom ukončení prác primátor Roman Mács.

Zrekonštruovaný Dom smútku na Seneckej ulici ponúka rozšírenú obradnú sieň s moderným osvetlením, novým ozvučením a technickým vybavením, pribudli aj toalety pre verejnosť a imobilných. V rámci obnovy sa uskutoční aj úprava okolia. Kompletné dokončenie objektu vrátane detailov je naplánované na 30. októbra, následne sa pristúpi ku kolaudácii.

Samospráva Pezinka v pondelok informovala aj o tom, že počas roka 2025 opravila viac než 3000 metrov štvorcových chodníkov, pričom investícia dosiahla takmer 383.000 eur vrátane DPH. Práce realizovali počas letných a jesenných mesiacov na viacerých miestach v meste aj v mestskej časti Grinava, prioritou boli lokality s vysokým pohybom chodcov a s dôrazom na bezbariérové riešenia. V obnove chce samospráva pokračovať aj v ďalších častiach Pezinka.
