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Pezinská Baba bude opäť dejiskom automobilových pretekov
Preteky na Pezinskej Babe majú dlhú tradíciu.
Autor TASR
Pezinok 22. júla (TASR) - Na Pezinskú Babu sa počas najbližšieho víkendu vrátia medzinárodné preteky automobilov. Organizátori podujatia Baba Slovakia 2026 avizujú vyše stovky súťažiacich zo Slovenska aj zo zahraničia. Počas hlavného programu bude v sobotu a nedeľu (25. - 26. 7.) od 7.00 do 20.00 h cesta II/503 v úseku Kameňolom - horské sedlo Pezinská Baba úplne uzatvorená.
„V sobotu 25. júla sú tréningové jazdy naplánované na 8.00, 11.30 a 15.00 h. V nedeľu 26. júla odštartuje prvá súťažná jazda o 8.30 h a druhá o 13.00 h. Po skončení druhej jazdy bude nasledovať zverejnenie predbežných výsledkov a odovzdávanie cien,“ informuje mesto Pezinok. Upozorňuje zároveň, že program sa môže meniť podľa aktuálneho priebehu podujatia, počasia alebo bezpečnostnej situácie.
Diváci môžu na návštevu pretekov využívať autobus, ktorý bude premávať z priestoru depa po stanovisko č. 17. „V sobotu sú jeho odchody naplánované na 7.30, 10.30 a 14.00 h, v nedeľu na 7.30 a 12.00 h. Po každej jazde sa autobus vráti späť do depa,“ spresňuje pezinská radnica.
Dopravné obmedzenie ovplyvní aj regionálnu autobusovú linku 249 na trase Malacky - Pernek - Pezinok. Prejazd uzatvoreným úsekom však zostane zabezpečený pre hasičskú a záchrannú techniku, sanitné vozidlá a ďalšie oprávnené zásahové zložky.
Preteky na Pezinskej Babe majú dlhú tradíciu. Prvé sa na tejto trati uskutočnili už v roku 1970, neskôr sa stali súčasťou slovenského i európskeho šampionátu. Ambíciou organizátorov je vrátiť Pezinskú Babu medzi významné európske motoristické podujatia. Víkendové preteky sú zaradené do Majstrovstiev FIA CEZ, majstrovstiev Slovenska, Rakúska a Českej republiky.
„V sobotu 25. júla sú tréningové jazdy naplánované na 8.00, 11.30 a 15.00 h. V nedeľu 26. júla odštartuje prvá súťažná jazda o 8.30 h a druhá o 13.00 h. Po skončení druhej jazdy bude nasledovať zverejnenie predbežných výsledkov a odovzdávanie cien,“ informuje mesto Pezinok. Upozorňuje zároveň, že program sa môže meniť podľa aktuálneho priebehu podujatia, počasia alebo bezpečnostnej situácie.
Diváci môžu na návštevu pretekov využívať autobus, ktorý bude premávať z priestoru depa po stanovisko č. 17. „V sobotu sú jeho odchody naplánované na 7.30, 10.30 a 14.00 h, v nedeľu na 7.30 a 12.00 h. Po každej jazde sa autobus vráti späť do depa,“ spresňuje pezinská radnica.
Dopravné obmedzenie ovplyvní aj regionálnu autobusovú linku 249 na trase Malacky - Pernek - Pezinok. Prejazd uzatvoreným úsekom však zostane zabezpečený pre hasičskú a záchrannú techniku, sanitné vozidlá a ďalšie oprávnené zásahové zložky.
Preteky na Pezinskej Babe majú dlhú tradíciu. Prvé sa na tejto trati uskutočnili už v roku 1970, neskôr sa stali súčasťou slovenského i európskeho šampionátu. Ambíciou organizátorov je vrátiť Pezinskú Babu medzi významné európske motoristické podujatia. Víkendové preteky sú zaradené do Majstrovstiev FIA CEZ, majstrovstiev Slovenska, Rakúska a Českej republiky.