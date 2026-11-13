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POLÍCIA PÁTRA: Páchateľ odcudzil platobnú kartu a nakupoval
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158.
Autor TASR
Bratislava/Pezinok 13. novembra (TASR) - Neznámy páchateľ neoprávnene použil platobnú kartu, zaplatil ňou objednávku elektroniky a spôsobil škodu vo výške 1619 eur. Po jeho totožnosti pátrajú pezinskí policajti, ktorí vyšetrujú okolnosti trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková.
„V súvislosti s týmto skutkom pátrame po totožnosti osoby na priložených fotografiách, nakoľko by svojimi informáciami mohla napomôcť k objasneniu okolností vyšetrovaného skutku,“ priblížila Šemetková.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
„V súvislosti s týmto skutkom pátrame po totožnosti osoby na priložených fotografiách, nakoľko by svojimi informáciami mohla napomôcť k objasneniu okolností vyšetrovaného skutku,“ priblížila Šemetková.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.