Pezinské vinobranie spojí vinohradnícku tradíciu s kultúrou a hudbou
Na pezinskom vinobraní, ktoré sa začína v piatok popoludní, sa aj v tomto roku očakávajú tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia.
Autor TASR
Bratislava/Pezinok 19. septembra (TASR) - Pezinok sa počas nastávajúceho víkendu premení na miesto oslavy vinohradníckych tradícií, hudby, tanca a dobrej nálady. Na pezinskom vinobraní, ktoré sa začína v piatok popoludní, sa aj v tomto roku očakávajú tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia.
„Vinobranie v Pezinku je nielen naším najväčším podujatím, ale aj oslavou všetkého, čo robí naše mesto výnimočným - vinohradníckej tradície, kultúry a pohostinnosti,“ uviedol primátor Pezinka Roman Mács.
Slávnosti sa začnú v piatok o 17.00 h symbolickým Prvým dúškom pred pezinským zámkom, kde si predstavitelia mesta, hostia a vinári spoločne pripijú na bohatú úrodu. Následný program počas trvania vinobrania sa odohrá na dvoch veľkých pódiách na Radničnom námestí a v Zámockom parku. V rámci hudobných koncertov vystúpia napríklad No Name, Dara Rolins, ale aj Vidiek, Sima Magušinová či Peter Bič Project. Sprievodný program obohatia výstavy, remeslá, prešovačka, detská hra Cesta vínnej mušky, Vinárska ulička i večerné prehliadky.
Najväčšia atrakcia podujatia, historický alegorický sprievod, sa vydá ulicami Pezinka v nedeľu (21. 9.) o 11.00 h. Primátor Pezinka upozornil, že vinobranie bude mať v tomto roku aj silný medzinárodný rozmer. „Privítame delegácie z našich partnerských miest z Česka, Maďarska, Albánska a Španielska, pričom s mestami z Albánska a Španielska podpíšeme memorandum o spolupráci,“ oznámil Mács.
Mesto upozorňuje tiež na dopravné obmedzenia, súvisiace s podujatím. Až do pondelkového (22. 9.) rána je uzavretá centrálna mestská zóna, obyvatelia i návštevníci Pezinka musia rátať aj s nočným čistením mesta v sobotu (20.9.) a v pondelok (22. 9.) medzi 3.00 h až 6.00 h.
Bližšie informácie, vrátane kompletného programu možno nájsť na webe mesta.
