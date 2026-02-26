< sekcia Regióny
Pezinské zastupiteľstvo schválilo úpravy parkovacej politiky
Schválené zmeny sa dotýkajú viacerých prvkov regulácie.
Autor TASR
Pezinok 26. februára (TASR) - Pezinské mestské zastupiteľstvo vo štvrtok schválilo zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní áut, ktorá upravuje pravidlá parkovania v regulovaných pásmach. Schválené úpravy nadväzujú na doterajšie fungovanie regulácie a majú priniesť jednoduchší a zrozumiteľnejší systém parkovania pre obyvateľov aj návštevníkov. Zmena je účinná od 1. apríla 2026. TASR o tom informoval vedúci referátu komunikácie Michal Lukáč.
„Parkovanie je jedna z najcitlivejších tém v meste, preto pravidlá priebežne vyhodnocujeme a upravujeme tak, aby boli jednoduchšie, zrozumiteľnejšie a férové. Schválené zmeny zjednocujú pravidlá v centre, menia časy spoplatnenia v pásmach a prinášajú praktickejšie riešenie pre obyvateľov, napríklad jednu kartu Bonus platnú pre obe regulované pásma,“ uviedol primátor Pezinka Roman Mács. Ich cieľom je podľa neho, aby parkovacia politika viac pomáhala rezidentom a zároveň bola jasná aj pre návštevníkov.
Schválené zmeny sa dotýkajú viacerých prvkov regulácie. Kľúčovou úpravou je zjednotenie regulácie v centre mesta. Pásmo 1 je po novom nastavené ako jeden celok bez vnútorného delenia, priblížil Lukáč. Tvrdí, že úprava hraníc pásiem a zjednotenie pravidiel majú znížiť riziko omylov pri krátkodobom parkovaní a uľahčiť orientáciu vodičov v tom, v akom pásme parkujú a aké pravidlá pre nich platia.
Lukáč pokračuje, že zmeny sa týkajú aj časov spoplatnenia parkovania v regulovaných pásmach. V Pásme 1 sa v sobotu skracuje spoplatnené parkovanie do 12.00 h. V Pásme 2 sa naopak posúva začiatok spoplatnenia od 12.00 h. „Cieľom je lepšie chrániť parkovanie pre rezidentov v čase, keď sa v tejto časti mesta zvyšuje tlak na parkovacie miesta,“ poznamenal.
Zmena nastáva podľa Lukáča aj pri parkovacej karte Bonus. Rezidenti z neregulovaných častí mesta budú mať po novom jednu parkovaciu kartu Bonus platnú pre obe regulované pásma, čím sa zjednoduší vybavovanie aj používanie parkovania v rámci regulovaných zón.
Mestské zastupiteľstvo sa na zasadnutí venovalo aj ďalším bodom programu, medzi nimi rozpočtovým opatreniam, informácii o rozpočtových opatreniach za štvrtý štvrťrok 2025, informácii o stave pohľadávok mesta nad 1000 eur, majetkovým záležitostiam vrátane prevodov a nájmov nehnuteľností, návrhu VZN k elektronickej komunikácii v oblasti miestnych daní a poplatku za odpady, ako aj bodom zo školstva a participácie vrátane zmien v radách škôl a návrhu na zriadenie mestského mládežníckeho parlamentu.
Mestské zastupiteľstvo sa na zasadnutí venovalo aj ďalším bodom programu, medzi nimi rozpočtovým opatreniam, informácii o rozpočtových opatreniach za štvrtý štvrťrok 2025, informácii o stave pohľadávok mesta nad 1000 eur, majetkovým záležitostiam vrátane prevodov a nájmov nehnuteľností, návrhu VZN k elektronickej komunikácii v oblasti miestnych daní a poplatku za odpady, ako aj bodom zo školstva a participácie vrátane zmien v radách škôl a návrhu na zriadenie mestského mládežníckeho parlamentu.