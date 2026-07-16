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MAL FALOŠNÚ ŠPZ: V Pezinku chytili mladíka, ktorý jazdil bez vodičáku
Policajná hliadka sa rozhodla vodiča motocykla zastaviť po tom, čo nerešpektoval dopravné značenie a vošiel do jednosmernej ulice v protismere.
Autor TASR
Pezinok 16. júla (TASR) - Polícia odhalila 17-ročného mladíka, ktorý šoféroval bez vodičského preukazu a na motocykli s falošne vyhotovenou tabuľkou s evidenčným číslom. Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku v tejto veci vedú trestné stíhanie pre viacero trestných činov. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajná hliadka sa rozhodla vodiča motocykla zastaviť po tom, čo nerešpektoval dopravné značenie a vošiel do jednosmernej ulice v protismere. Namiesto rešpektovania výziev na zastavenie však vodič prudko zrýchlil a snažil sa policajtom uniknúť. Jeho jazda sa skončila nárazom do zaparkovaného motorového vozidla, po ktorom ho policajti na mieste zadržali a eskortovali na príslušné policajné oddelenie,“ priblížila.
Policajti následne zistili, že mladík nie je držiteľom vodičského preukazu, má na motocykli umiestnenú falošne vyhotovenú tabuľku s evidenčným číslom, pričom originál tabuľky patriaci k motocyklu sa nachádzal v ruksaku, ktorý mal na chrbte. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin krádeže a prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. „Vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti voči mladíkovi sa pezinskí policajti aj naďalej zaoberajú,“ dodala.
„Policajná hliadka sa rozhodla vodiča motocykla zastaviť po tom, čo nerešpektoval dopravné značenie a vošiel do jednosmernej ulice v protismere. Namiesto rešpektovania výziev na zastavenie však vodič prudko zrýchlil a snažil sa policajtom uniknúť. Jeho jazda sa skončila nárazom do zaparkovaného motorového vozidla, po ktorom ho policajti na mieste zadržali a eskortovali na príslušné policajné oddelenie,“ priblížila.
Policajti následne zistili, že mladík nie je držiteľom vodičského preukazu, má na motocykli umiestnenú falošne vyhotovenú tabuľku s evidenčným číslom, pričom originál tabuľky patriaci k motocyklu sa nachádzal v ruksaku, ktorý mal na chrbte. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin krádeže a prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. „Vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti voči mladíkovi sa pezinskí policajti aj naďalej zaoberajú,“ dodala.