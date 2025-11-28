< sekcia Regióny
PF UK: Návrh zonácie Národného parku Poloniny má vážne nedostatky
Výbor Environmentálnej sekcie PF navrhuje výrazné prepracovanie návrhu zonácie.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Návrh zonácie Národného parku (NP) Poloniny má viaceré vážne nedostatky. Niektoré z nich sú sotva zlučiteľné s efektívnou ochranou prírody. Na sociálnej sieti to uviedol Výbor Environmentálnej sekcie Prírodovedeckej fakulty (PF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Je presvedčený, že nároky a štandardy ochrany Polonín by mali byť nastavené výrazne vyššie.
„Len vysoko odborný prístup, intenzívna diskusia s užívateľmi a vlastníkmi pozemkov, ale rovnako i uplatnenie širokého spektra zákonných možností kompenzácie za obmedzenie využívania pozemkov dokážu zabezpečiť naozaj optimálny a efektívny model zonácie NP Poloniny,“ skonštatovala prírodovedecká fakulta, ktorá ponúkla svoj odborný potenciál a ochotu hľadať riešenia.
Výbor Environmentálnej sekcie PF navrhuje výrazné prepracovanie návrhu zonácie. Odporúča, aby sa návrh v maximálnej možnej miere priblížil kritériám IUCN. Ministerstvo životného prostredia to má podľa PF urobiť s uistením sa, že ochrana prírody je prioritou a zohľadňuje lokálne špecifiká, historický vývoj a záujmy miestnych obyvateľov, vlastníkov a užívateľov pozemkov.
Zohľadniť by sa takisto mala ochrana nárazníkovej B2 zóny lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a na základe odborných kritérií by mali byť zaradené do zóny A alebo zóny B. Má sa to udiať podľa PF tak, aby zonácia zabezpečila potrebné ekologické prepojenie, integritu a ochranu komponentov UNESCO.
Ďalej fakulta radí, aby boli staré lesy, ktoré sú zaradené v predloženom návrhu do zóny C s tretím stupňom ochrany, preradené do zóny A s najvyšším stupňom ochrany v zmysle plánu obnovy. „Súčasný návrh zonácie so zónou A navrhnutou len v rozsahu 16,73 percenta nezabezpečuje dostatočnú ochranu starých lesov, kľúčových pre prežitie mnohých vzácnych a ubúdajúcich druhov a biotopov,“ skonštatovala.
V povodí vodnej nádrže Starina by podľa Výboru Environmentálnej sekcie PF nemal byť znížený stupeň ochrany. Na parcelách s navrhovaným zníženým stupňom ochrany, čo je 1700 hektárov, by mal byť ponechaný minimálne súčasný stav, a to tretí stupeň ochrany. „Tak možno zabezpečiť náležitú ochranu nielen strategického zdroja pitnej vody, ale zároveň aj vzácnych kľúčových druhov, napríklad zubra hrivnatého,“ vysvetlili odborníci.
Pripomenuli, že zonácia národných parkov je opatrením pre praktickú ochranu prírody s vplyvom na zachovanie ekologických systémov vrátane ich vzácnych a ohrozených druhov či biotopov. „Správne nadizajnovaná zonácia s transparentnými a jasnými pravidlami vyčlenenia zón v súlade s aktuálnymi právnymi normami a na báze moderných vedeckých poznatkov je nevyhnutnou podmienkou úspešného plnenia stanovených cieľov,“ dodala fakulta.
