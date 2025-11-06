< sekcia Regióny
Piargsky vodohospodársky chodník zrevitalizoval
Piargsky vodohospodársky chodník je okružný a jedným z piatich náučných chodníkov, ktoré sa v obci Štiavnické Bane a jej okolí nachádzajú.
Autor TASR
Štiavnické Bane 6. novembra (TASR) - Viac ako 17 kilometrov dlhý Piargsky vodohospodársky chodník, ktorý v katastri obce Štiavnické Bane približuje históriu a fungovanie jedinečného banského vodohospodárskeho systému, v uplynulom období zrevitalizovali. Chodník, ktorý je súčasťou Banskoštiavnického geoparku, ponúka okrem informácií aj nádherné výhľady na krajinu pod Sitnom.
Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica Dušan Káčer priblížil, že na chodníku, ktorý si už vyžadoval rozsiahlejšiu obnovu, obnovili všetky značenia, odpočinkové zóny a zrekonštruovali aj 16 pôvodných informačných tabúľ. Vydali tiež informačnú brožúru, ktorá okrem základných informácií obsahuje aj mapu chodníka.
Piargsky vodohospodársky chodník je okružný a jedným z piatich náučných chodníkov, ktoré sa v obci Štiavnické Bane a jej okolí nachádzajú. Starosta Stanislav Neuschl priblížil, že návštevníkov oboznámi nielen s unikátnym vodohospodárskym systémom, ale aj s osobnosťami, ktoré stáli za jeho vznikom. Záujemcov prevedie históriou budovania tajchov, vodných jarkov a štôlní v okolí Štiavnických Baní – od Veľkej Richňavy cez Bakomi, Evičku, Veľkú Vindšachtu až po Počúvadlo.
Na svoje si prídu na tejto trase podľa jeho slov nielen peší turisti, ale aj cykloturisti. „Chodník je naozaj veľmi krásny a unikátny,“ dodal s tým, že aj napriek svojej dĺžke je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Starosta doplnil, že do poznávania a obnovy chodníka plánujú zapojiť aj miestnych školákov.
Káčer dodal, že obnovu chodníka realizovali v rámci kooperačného projektu, na ktorom spolupracovali aj OOCR Región Gron a Tekov. Obnova chodníka stála podľa jeho slov takmer 33.000 eur, pričom 30.870 eur tvorila dotácia z Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Starosta túto aktivitu privítal, keďže by bola pre obec takáto revitalizácia finančne náročná. V budúcnosti chcú podľa jeho slov hľadať externé zdroje na údržbu a revitalizáciu aj ďalších náučných chodníkov v jej katastri.
