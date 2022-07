Veteránom udelili v Piešťanoch medaily k výročiu SNP a ukončenia vojny

Piešťany 19. júla (TASR) - Pamätnými medailami k 75. výročiu Slovenského národného povstania (SNP) a skončenia druhej svetovej vojny ocenilo v utorok v Piešťanoch Ministerstvo obrany (MO) SR päť osobností okresu. Z rúk vedúceho oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO Richarda Zimányiho si ich prevzali priami účastníci SNP, ich pozostalí i bývalá väzenkyňa v koncentračnom tábore Terezín.Medaila bola udelená priamej účastníčke SNP Viere Bedrnovej, účastníčke a pomocníčke partizánov Alžbete Zollerovej, preživšej holokaustu Monike Lietavovej a in memoriam priamym účastníkom Anne Boorovej a Tiborovi Urbánkovi.Ocenenia boli týmto osobnostiam udelené už pred dvoma rokmi, no podľa slov Zimányiho akt odovzdania prekazila pandémia. Ochrana zdravia týchto veteránov bola v tom čase pre MO dôležitejšia, preto došlo k stretnutiu až teraz.uviedol Zimányi.Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia mestskej a krajskej samosprávy, Zväzu vojakov SR, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, rodinní príslušníci a ďalší hostia. Viceprimátor Piešťan Michal Bezák uviedol, že Piešťany stratili v druhej svetovej vojne stovky obyvateľov a tisíc Piešťancov sa stalo obeťami holokaustu.uviedol. Medaily MO sú podľa neho vzdaním úcty za statočnosť a hrdinstvo a ich odovzdanie symbolickým poďakovaním za mier, ku ktorému hrdinstvom a statočnosťou ocenení prispeli. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič v príhovore pripomenul, že to boli práve obyvatelia kraja, letci z piešťanského letiska a vojaci a dobrovoľníci z trnavskej vojenskej posádky, ktorí sa ako jediní zo západu Slovenska pripojili k bojom SNP.