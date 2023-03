Piatkový program slávností v Detve bude patriť súborom z Podpoľania

Detva 30. marca (TASR) – Prvý aj druhý piatkový program letných Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP) v Detve budú patriť folklórnym súborom z Podpoľania. Zhodli sa na tom členovia Programovej rady FSP na svojom marcovom zasadnutí. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Festival ľudovej hudby a tradícií býva v Detve tradične, počas troch dní, od piatka do nedele, počas druhého júlového víkendu (7. - 9. 7.). Ako uviedol predseda Programovej rady FSP Roman Malatinec, v druhom programe budú účinkovať folklórne súbory a skupiny z celého regiónu. "Venujeme ho nášmu významnému poetovi Andrejovi Sládkovičovi," zdôraznil. Ukážkami jeho básnickej tvorby spolu s hudobným a tanečným folklórom z Podpoľania si scénickou formou pripomenú prvé vydanie Detvana z roku 1853.



Plánujú aj program pre deti, ktorý bude v sobotu popoludní, ako aj nasledujúce hudobno-spevácke pásmo. Informoval, že spestrením slávností bude audiovizuálny program v sobotu večer. "Cieľom je priblížiť dielo a vzdať poctu slovenskému maliarovi Martinovi Benkovi. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval slovenskou prírodou a životom ľudí," priblížil a doplnil, že po ňom predstavia svoju tvorbu folklórne súbory.



Malatinec povedal, že festival opäť privíta Slovákov žijúcich v zahraničí. Spolupráca na Krajanskej nedeli medzi mestom Detva a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí podľa jeho slov pokračuje. "V nedeľu popoludní si môžu návštevníci najprv pozrieť program Krajanskej nedele. Hneď po tom slávnosti ukončíme záverečným galaprogramom," konštatoval s tým, že programová rada sa na svojich stretnutiach doteraz venovala scénickým programom. "V apríli prizveme ďalších spolupracovníkov a pripravíme celú ponuku sprievodných podujatí," zhrnul a dodal, že okrem tých tradičných pripravujú výstavu o Martinovi Benkovi. Záujemcovia ju budú môcť vidieť vo Vagačovom dome v historickej časti Detvy. "Novú výstavu s názvom Zamatová krása pripravujú v Podpolianskom múzeu," spresnil.



Konštatoval, že slávnosti tento rok otvoria svoje brány vo štvrtok večer. "Uvedieme podpoliansky program, inšpirovaný prvkami zapísanými v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a UNESCO," pripomenul.



Organizátori 56. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve vzdajú poctu životu a dielu osobnosti slovenskej kultúry, choreografovi Jurajovi Kubánkovi. Bude to dielo Nesmrteľný tanečník v podaní kolektívu Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova. Kubánka by tento rok oslávil svoje 95. narodeniny.