PIENAP: Návštevníci porušujú zákaz vstupu na Pieninskú cestu

Spišská Stará Ves 13. júna (TASR) - Návštevníci porušujú zákaz vstupu na Pieninskú cestu v Pieninskom národnom parku (PIENAP), ktorú v súčasnosti rekonštruujú. Upozorňuje na to Správa PIENAP-u s tým, že zaznamenali opakované porušovanie pravidiel.



"Pracovníci Správy PIENAP-u sa od návštevníkov dozvedeli, že niektorí prevádzkovatelia služieb v turistickom ruchu v území im dávajú informácie, ako obmedzenia porušiť za účelom prechodu Pieninskou cestou," uvádzajú ochranári.



Upozorňujú, že od 19. do 30. júna tam budú stavbári ukladať povrchovú vrstvu cesty. Následne až do 10. júla bude technologická prestávka, počas ktorej sa povrch cesty zastabilizuje. "Je mimoriadne dôležité, aby v uvedenom období nedochádzalo k porušovaniu zákazu vstupu nepovolaných osôb na stavbu. Ich prítomnosť okrem ohrozenia vlastnej bezpečnosti spomaľuje realizáciu stavby a môže viesť k jej poškodeniu a teda vzniku škody na majetku štátu," upozorňuje Správa PIENAP-u. Zároveň dodáva, že pri porušení pravidiel je možná trestná zodpovednosť. Ochranári budú priestor monitorovať a porušovateľov zákazu nahlasovať kompetentným orgánom.



Správa PIENAP-u dodáva, že okrem Pieninskej cesty v Prielome Dunajca, kde je pohyb obmedzený od apríla, bude uzatvorená aj žltá turistická trasa v úseku Targov – Huta. Poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu žiada, aby vopred a pravdivo informovali svojich klientov o uzávere uvedených trás.



Návštevníci môžu podľa Správy PIENAP-u využiť alternatívne turistické trasy na území národného parku. "V prípade záujmu pešieho prechodu z Červeného Kláštora do Lesnice, prípadne v opačnom smere, je možné využiť modrú turistickú trasu Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica. Po tejto trase je možné presúvať sa aj na bicykli, avšak trasa je vhodná len pre skúsených cyklistov," konkretizujú ochranári.



Rekonštrukcia mimoriadne navštevovanej trasy rieši stavebné úpravy komunikácie v celkovej dĺžke takmer osem kilometrov, sanáciu 27 oporných múrov a dvoch mostov a mobiliár. Komunikácia vedie paralelne s hraničnou riekou Dunajec. Celkové náklady sú podľa zverejnenej zmluvy o dielo na úrovni približne 1,9 milióna eur s DPH a práce majú byť ukončené najneskôr do konca augusta. Stavba je financovaná z európskych zdrojov programu cezhraničnej spolupráce Interreg.