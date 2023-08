Pohyb na Pieninskej ceste do konca augusta obmedzia

Červený Kláštor 22. augusta (TASR) - Pohyb na Pieninskej ceste v Pieninskom národnom parku (PIENAP) od utorka obmedzia. Dôvodom je podľa Správy PIENAP-u aj arogancia a často urážlivé správanie mnohých turistov voči pracovníkom stavby. Vyťaženú turistickú trasu totiž v súčasnosti stále rekonštruujú. Turistom ju dali predbežne do užívania v prvej polovici júla.



"Ignorovanie doterajších obmedzení a absencia slušného správania niektorých turistov vedie k ohrozenie ich vlastnej bezpečnosti, ale aj k ohrozeniu bezpečnosti ostatných návštevníkov a k celkovému zdržiavaniu rekonštrukčných prác," zdôvodnila Správa PIENAP-u.



Súčasťou obmedzenia je aj uzávera Pieninskej cesty v úseku od Lesníckeho potoka po most v Červenom Kláštore a potrvá do 31. augusta podľa požiadaviek stavbárov. Dôvodom obmedzení je tiež finalizácia rekonštrukčných prác. Cestu budú uzatvárať pracovníci Správy PIENAP-u a počas uzávery budú turistov navigovať na obchádzkovú trasu. "Z uvedených dôvodov odporúčame návštevníkom územia využiť turistickú trasu Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica. Po tejto trase je rovnako možné pohybovať sa na bicykloch, avšak je vhodná len pre pokročilých cyklistov. Rovnako je možné použiť štátnu cestu Červený Kláštor - Haligovce - Veľký Lipník - Lesnica," upozorňujú ochranári.



Vyzvali tiež prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a poskytovateľov ďalších služieb pre turistov, aby informovali svojich klientov o obmedzeniach na Pieninskej ceste a odporúčali im alternatívne trasy. Návštevníkov v tejto súvislosti žiadajú o pochopenie, ohľaduplnosť, trpezlivosť, rešpektovanie obmedzení a slušné správanie.



Rekonštrukcia mimoriadne navštevovanej trasy rieši stavebné úpravy komunikácie v celkovej dĺžke takmer ôsmich kilometrov, sanáciu 27 oporných múrov i dvoch mostov a mobiliár. Komunikácia vedie paralelne s hraničnou riekou Dunajec. Celkové náklady sú podľa zverejnenej zmluvy o dielo na úrovni približne 1,9 milióna eur s DPH. Stavba je financovaná z európskych zdrojov programu cezhraničnej spolupráce Interreg. "Pieninská cesta po ukončení rekonštrukčných prác bude slúžiť nám všetkým," uzatvára Správa PIENAP-u.