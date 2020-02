PIENAP: Skútristi jazdili v chránenom území, zachytila ich kamera

Spišská Stará Ves 12. februára (TASR) - Skútristi jazdili v zakázanom území na Spišskej Magure, pohybovali sa na hrebeňovom turistickom chodníku s druhým stupňom ochrany. Ochranárom sa ich podarilo zachytiť počas monitoringu veľkých šeliem. TASR o tom informovala Správa Pieninského národného parku (PIENAP).



„Bezohľadnosť, arogancia, frajerina, zabíjanie nudy? Predpokladám, že takíto návštevníci sa neprišli kochať prírodou, pozorovať zver, vychutnať si pokoj. Ničia tento pokoj a znepríjemňujú život návštevníkom územia, v tomto období hlavne priaznivcom bežkovania, skialpu, a to už vôbec nehovorím o obyvateľoch lesa,“ upozornil riaditeľ Správy PIENAP-u Vladimír Kĺč.



Skútristov zachytila kamera na hrebeňovom turistickom chodníku na Spišskej Magure s druhým stupňom ochrany. Takéto aktivity sú podľa ochranárov čoraz častejšie aj v samotnom národnom parku. Ide pritom o migračnú trasu rysa ostrovida, vlka dravého, ale aj biotop hlucháňa hôrneho, tetrova hôlniaka, jariabka hôrneho a ďalších chránených živočíchov.



„Jazdci boli neoznačení, nie je možná ich identifikácia. Natočené video sme zaslali na vedomie polícii v Starej Ľubovni. Možno to raz pomôže,“ dodal Kĺč. Správa PIENAP-u spolupracuje s políciou, je tu obojstranná snaha obmedziť tento rozmáhajúci sa trend, keďže nejde o prvých jazdcov. „Vo februári tohto roku sme zatiaľ vykonali štyri spoločné služby za týmto účelom a budeme v nich pokračovať aj naďalej. Žiaľ, personálne kapacity na oboch stranách sú nedostatočné. No aj napriek tomu sa podarilo niekoľkých skútristov chytiť priamo v teréne, jeden z nich bol predvedený aj na políciu,“ upozornil Kĺč a dodal, že video poslali aj poľským kolegom.



Ďalej zdôraznil, že takouto jazdou porušujú platné zákony, a to nielen zákon o ochrane prírody a krajiny, ale aj zákon o lesoch, poľovníctve a trestný zákon. „Na druhej strane, zákonom chránené druhy, ale aj poľovná zver v zime fungujú v úspornom režime. Aby prežili, využívajú tukové zásoby, ktoré si vytvorili v letnom období. Mení sa celkový metabolizmus, zver prijíma potravu v menšom množstve, menej sa hýbe, aby sa zbytočne nevyčerpávala a nemíňala energiu. V horských oblastiach to platí dvojnásobne. Zvýšená snehová pokrývka, vietor, mráz, zvyšujú potrebu na väčšie míňanie energie,“ objasnil Kĺč s tým, že neustálym vyrušovaním sa mení aj spôsob ich života, narúša sa denný biorytmus niektorých zvierat.



Pokiaľ je zver v takomto období opakovane vystavovaná stresu, spotrebuje až desaťkrát viac energie, čo môže podľa odborníkov často končiť fatálne. „Obzvlášť citlivé je to pri raticovej zveri, keďže samice zakladajú nové potomstvo. Pri kurovitých vtákoch - hlucháň, tetrov, môže dôjsť k narušeniu toku. Rušená zver si hľadá útočisko inde, presúva sa často mimo les, na polia, kde je väčší pokoj ako v lese. Tu však potom nastáva problém so škodami na poľnohospodárskych plodinách,“ doplnil riaditeľ Správy PIENAP-u. Niektoré druhy zvierat sú teritoriálne, niektorým živočíchom začína v tomto období ruja a aj v tomto prípade vyrušovanie a zvyšujúci sa stres negatívne vplýva na početnosť populácie jednotlivých živočíchov.



Ochranári tiež upozorňujú, že skútrami po rozpustení snehu sa to nekončí. Jazdci sa na jar vrátia na terénnych motorkách, štvorkolkách a terénnych automobiloch. „Tento šport sa rozmáha nielen v Pieninách, ale postihuje a poškodzuje aj iné chránené územia,“ skonštatoval Kĺč. Zároveň vyzval verejnosť, aby si takéto aktivity v teréne všímala a pokiaľ ľudia uvidia takéto stroje vykladať z auta, môžu to oznámiť na polícii alebo ochranárom.