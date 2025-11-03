< sekcia Regióny
Pieninský národný park dočasne povedie Martin Golian
Autor TASR
Bratislava/Spišská Stará Ves 3. novembra (TASR) - Pieninský národný park dočasne povedie doterajší riaditeľ Národného parku Slovenský kras Martin Golian. Pozíciou ho poveril minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR s tým, že Golian ako šéf parku začne pôsobiť od utorka (4. 11.).
„Jednou z najdôležitejších výziev Goliana na pozícii šéfa rozlohou najmenšieho národného parku na Slovensku je vykonať hospodársky audit a optimalizovať procesy v rámci správy národného parku,“ uviedol envirorezort.
Ako ministerstvo dodalo, Golian študoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. „Svoje pracovné a odborné zručnosti rozvíjal od roku 2013 na Okresnom úrade v Rožňave, odbore starostlivosti o životné prostredie. Disponuje viacerými osvedčeniami na vykonávanie štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny a rovnako aj na úseku odpadového hospodárstva. Od mája 2024 vedie Správu Národného parku Slovenský kras,“ priblížil rezort.
Doterajší riaditeľ Správy Pieninského národného parku Vladimír Kĺč pre TASR potvrdil, že končí vo funkcii. Dodal, že dôvody svojho odvolania nepozná a ani v odvolacom dekréte ich MŽP SR neuviedlo.
Doterajší riaditeľ Správy Pieninského národného parku Vladimír Kĺč pre TASR potvrdil, že končí vo funkcii. Dodal, že dôvody svojho odvolania nepozná a ani v odvolacom dekréte ich MŽP SR neuviedlo.