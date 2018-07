V rozbúrených vodách Dunajca sa prevrátil raft so štyrmi ľuďmi

Ich volanie o pomoc začula pracovníčka infocentra v Lesnici, záchranári HZS preto okamžite odišli do terénu a zároveň požiadali o súčinnosť poľských kolegov, ktorí prišli spoločne s hasičmi.

Červený Kláštor 21. júla (TASR) - Na Dunajci v Pieninách sa v sobotu prevrátil čln so štyrmi ľuďmi. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že na rozbúrených vlnách Dunajca vypadli z raftu na slovenskej strane.



Ich volanie o pomoc začula pracovníčka infocentra v Lesnici, záchranári HZS preto okamžite odišli do terénu a zároveň požiadali o súčinnosť poľských kolegov, ktorí prišli spoločne s hasičmi. Pozemne a zároveň za pomoci raftov na základe dostupných informácií prehľadávali brehy, kde svedkovia vodákov naposledy videli.



Napokon sa tri osoby podarilo z vody vytiahnuť v Szczawnici, všetci boli bez zranení. Štvrtému členovi posádky sa podarilo dostať z vody samostatne a to až v Krościenku, kde požiadal o pomoc domácich obyvateľov. "Našťastie aj táto osoba vyviazla bez zranení," uvádza HZS na svojej stránke.



Záchranári raftéra prevzali na polícii v Krościenku, odkiaľ ho spoločne s ostatnými členmi dopravili do prístavu v tom istom meste. Raftérov českej národnosti, troch mužov a jednu ženu vo veku 64, 47, 71 a 50 rokov, tu vyzdvihli ich známi a ďalej pokračovali v ich sprievode.



Horskí i leteckí záchranári v sobotu pomáhali aj ďalším turistom vo Vysokých Tatrách. Pri zostupe z Kriváňa utrpela zranenie 58-ročná žena, pri vodopáde Skok zase 50-ročná Slovenka a pomoc záchranárov potrebovali aj dve turistky z Českej republiky, ktoré boli vyčerpané. Horskí záchranári pomáhali aj vyčerpanej Austrálčanke.