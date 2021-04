Pieskoviská a detské ihriská v Petržalke dostanú nový a čistý piesok

Bratislava 22. apríla (TASR) – Pieskoviská materských škôl i verejné detské ihriská v bratislavskej Petržalke dostanú tento rok čistý piesok. V rámci komplexnej výmeny bolo navezených približne 600 ton nového piesku do všetkých areálov škôlok, do konca mája by mali byť vyčistené aj verejné detské ihriská. Tie však zostávajú zatiaľ do 28. apríla zatvorené. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Miestny referát správy verejných priestranstiev (RSVP) inicioval výmenu piesku začiatkom marca, prioritne sa zameral na materské školy. Tie môžu od 12. apríla navštevovať všetky deti bez výnimky. "Materské školy sme uprednostnili vzhľadom na avizované spustenie ich prevádzky, aby sme zvýšili hygienické štandardy pieskovísk," vysvetlil Milan Gálik z RSVP.



Vyvezený starý piesok z týchto pieskovísk bol využitý na tzv. pieskovanie lúk, ktoré je súčasťou jarnej renovácie pôdy a trávnika. Pomocou strojovej techniky bol zapracovaný do pôdy na veľkých zelených plochách, ktoré mestská časť pravidelne kosí. Ide o pápežskú lúku, Lúku vďaky pri Malom Draždiaku a lúku pri Holíčskej ulici. Snahou bolo vyrovnať terén pred začatím prvej fázy kosby a prevzdušniť pôdu, aby dokázala lepšie absorbovať vodu pri prívalových dažďoch. Dažďová voda sa totiž zvykla z veľkých trávnatých plôch vylievať na miestne komunikácie a skomplikovať dopravu.



V ďalšej fáze dôjde k výmene piesku aj na verejných detských ihriskách v správe mestskej časti. Trvať by to malo približne mesiac. Nový piesok pribudne najprv v miestnej časti Lúky, potom prídu na rad Dvory, Kopčany, Stará Petržalka a Háje. Výmena piesku bude zároveň koordinovaná s prvou etapou kosenia a upratovaním na detských ihriskách. V rámci údržby sa tiež opravia herné prvky.