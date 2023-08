Piešťanoch bude prvý ročník inTolerantfestu

Piešťany 26. augusta (TASR) – Životom s intoleranciami nielen v oblasti zdravia, ale aj rodiny i spoločnosti sa bude zaoberať nový festival inTolerantfest. V závere budúceho týždňa ho plánuje rovnomenné občianske združenie (OZ) otvoriť pre verejnosť v Piešťanoch. Miestom konania 2. septembra bude vzdelávacie a kultúrne centrum Elektrárňa Piešťany. TASR o tom informoval Marián Vesperín z OZ.



Mottom prvého ročníka festivalu je Buďme k sebe tolerantní. "Budeme sa venovať najmä potravinovým intoleranciám, ochoreniam tráviaceho traktu a to z viacerých aspektov," uviedla Viera Vesperínová z OZ. Pri myšlienke vzniku podujatia manželov inšpirovala osobná skúsenosť s intoleranciou. Vesperínová uviedla, že pozná, čo všetko ochorenie tohto druhu prináša, nielen aké obmedzenia, ale i prijatie v rodine a širšom okolí. "S tým všetkým sa chceme podeliť s návštevníkmi podujatia. Pozvali sme uznávaných odborníkov, ktorí prídu s poznatkami, radami, odporúčaniami," uviedla.



Návštevníci inTolerantfestu sa budú môcť zapojiť do diskusie so známym neuropsychológom Robertom Krausem, certifikovanou výživovou poradkyňou Veronikou Mičianovou, tretím diskutujúcim bude raper Majself, ktorý bude rozprávať o svojom živote s Crohnovou chorobou.



Na festivale sa bude variť s kuchárom Martinom Queue a Martinom Hruškom, ktorý sa venuje stravovaniu ľudí s potravinovými intoleranciami. Pripravené sú aj dve lekcie jogy s Michaelou Kocianovou na streche Elektrárne. Cvičenie bude orientované na Jin Jogu, ktorá sa zameriava aj na podporu trávenia. Uskutoční sa tiež tanečný workshop s Ferdžom Haar. Vystúpia i skupiny Richard Autner band, Puding pani Elvisovej, Bad Karma Boy, Family Friend, Peter Juhás s kapelou, pesničkár Adrian Bloom, Graem Mark a ďalší. Program je pripravený aj pre deti, zabaví ich Maliny jam a aktivity pripravila mestská knižnica.



Organizátori sa tiež dohodli s pacientskou organizáciou Nie rakovine, ktorá pristaví svoj nadrozmerný model hrubého čreva a má náučno-vzdelávací program o prevenciách s moderátorom Patrikom Hermanom.