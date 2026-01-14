< sekcia Regióny
Piešťanom schválili projektový zámer na opravu ZOS na Kalinčiakovej
Zariadenie opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ulici je v súčasnosti v technicky nevyhovujúcom stave.
Autor TASR
Piešťany 14. januára (TASR) - Mesto Piešťany získalo schválenie projektového zámeru na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na Kalinčiakovej ulici. Zámer schválila Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja. Mesto tak môže podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
„Schválenie projektového zámeru je kľúčovým míľnikom. Rekonštrukcia zariadenia je nevyhnutná pre zabezpečenie dôstojných a moderných podmienok pre seniorov a obyvateľov odkázaných na pomoc,“ uviedol primátor Piešťan Peter Jančovič.
Radnica musí žiadosť predložiť najneskôr do 31. marca, pričom jej podanie plánuje začiatkom roka. Po schválení financovania bude nasledovať verejné obstarávanie a samotná realizácia stavebných prác. Zariadenie opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ulici je v súčasnosti v technicky nevyhovujúcom stave.
Projekt počíta s komplexnou rekonštrukciou objektu, zlepšením hygienických a bezpečnostných štandardov a vytvorením bezbariérového prostredia. Súčasťou modernizácie je aj rozšírenie kapacity zariadenia zo 16 na 19 miest.
Obnova zahŕňa vybudovanie nových hygienických a spoločenských priestorov, modernizáciu technického zázemia, kuchyne a jedálne, ako aj vytvorenie miestností pre rehabilitáciu a ošetrovateľské úkony. Cieľom je zlepšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a podmienky pre klientov aj zamestnancov.
Predpokladaná hodnota projektu je 2.200.984,52 eura. Z tejto sumy má byť 1.870.836,84 eura financovaných z prostriedkov Európskej únie, 154.068,92 eura zo štátneho rozpočtu a 176.078,76 eura z vlastných zdrojov mesta.
