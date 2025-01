Piešťanská hotelová akadémia patrí medzi digitálne najzručnejšie školy

Piešťany 10. januára (TASR) - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch sa zaradila medzi Top desať najlepších škôl v rámci IT Fitness Testu 2024. Získala Certifikát excelentnosti. Tento test je najväčším testovaním digitálnych zručností v strednej a východnej Európe. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja.



"Úspech Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch je dôkazom systematickej práce pedagógov, študentov i vedenia školy. Tento skvelý výsledok odzrkadľuje nielen vysokú úroveň digitálnych zručností, ale aj pripravenosť mladých ľudí na výzvy modernej doby," uviedol riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.



IT Fitness Test je najväčším testovaním digitálnych zručností v strednej a východnej Európe, zameraným na hodnotenie IT kompetencií študentov i učiteľov. Do jeho 13. ročníka sa zapojilo viac ako 190.000 účastníkov.