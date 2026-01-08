< sekcia Regióny
Piešťanská knižnica ponúka v januári podujatia pre školy i verejnosť
Podujatia nadväzujú na niektoré výstavy, ktoré sa začali už v decembri a ponúkajú výnimočné ilustrácie a fotografie slovenských autorov.
Autor TASR
Piešťany 8. januára (TASR) - Mestská knižnica mesta Piešťany vstúpila do nového roka s kultúrnym a vzdelávacím programom pod názvom Január v knižnici: tvorivosť, príbehy a svet fantázie na každý deň. V ponuke je paleta podujatí pre školy i širokú verejnosť, ktorá zahŕňa napríklad komentované prehliadky výstav, tvorivé dielne aj popoludnia pre rodiny s deťmi. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Podujatia nadväzujú na niektoré výstavy, ktoré sa začali už v decembri a ponúkajú výnimočné ilustrácie a fotografie slovenských autorov. Program pre školy je zameraný na rozprávkové dobrodružstvá, výtvarnú tvorbu a moderné technológie. Deti sa môžu zapojiť napríklad do workshopov inšpirovaných tvorbou spisovateľa Jána Uličianskeho - v ponuke sú aktivity ako Potulky Jankovým životom, Smajlík! či Hádankový utorok, ktoré prepájajú literatúru s výtvarnou tvorbou.
Okrem toho knižnica pripravila aj tvorivé aktivity inšpirované rôznymi detskými knihami. V rámci SmartLab dielní sa deti môžu oboznámiť aj s technológiami a programovaním, napríklad pomocou robotov Ozobot či stavebníc, a vytvárať vlastné projekty v rámci workshopov.
Verejnosť čakajú tvorivé popoludnia Múdrej ponorky, kde budú uvedené podujatia, ktoré nadväzujú na známe detské príbehy. Súčasťou januárového programu sú aj literárne besedy vrátane stretnutia s autorkou Janou Strakovou a krstu knihy Uličianskeho.
Súčasne pokračuje prezentácia výstav ilustrácií a fotografií, ako napríklad Pre pána Jána, ktorá mapuje život a tvorbu Uličianskeho, Príbeh jedného kamienka s ilustráciami Hedvigy Gutierrez či Čarovné Vianoce s dielami Kataríny Ilkovičovej.
Podujatia pre verejnosť aj školy sa konajú spravidla v budove knižnice na Školskej ulici, pričom organizátori upozorňujú, že program sa môže zmeniť. Výstavy sú sprístupnené do konca januára. Presné dátumy konkrétnych podujatí možno nájsť na webe mesta či knižnice.
