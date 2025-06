Piešťanská nemocnica plánuje zrekonštruovať niektoré stropy

Piešťany 11. júna (TASR) - Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch plánuje zrekonštruovať stropy a posuvné dvere v čistých priestoroch operačných sál za takmer 59.000 eur. Vyplýva to z oznámenia o víťazovi verejného obstarávania na zhotoviteľa projektu zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Súčasťou zákazky je aj výroba a dodanie stropov a posuvných dverí. Pôjde o jednokrídlové automatické posuvné presklené dvere, štyri kusy dvojkrídlových posuvných presklených dverí, dva kusy dvojkrídlových polopresklených dverí so zárubňou a ostatné potrebné príslušenstvo. V rámci projektu tiež dôjde k inštalácii 149 metrov štvorcových LED svietidiel integrovaných do kaziet ľahkého stropu.



Víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa sa stala spoločnosť Enco s cenovou ponukou 59.123 eur s DPH. Zhotoviteľ sa podpísaním zmluvy zaviazal k zhotoveniu diela do 28. augusta.