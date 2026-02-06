< sekcia Regióny
Piešťanská nemocnica rieši zlepšenie nakladania s nemocničným odpadom
Mesto Piešťany k zámeru taktiež vydalo záväzné stanovisko. Radnica zdôrazňuje minimalizovanie environmentálneho vplyvu a rizík pre zdravie obyvateľov.
Autor TASR
Piešťany 6. februára (TASR) - Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch pripravuje projekt zameraný na zlepšenie nakladania s nemocničným odpadom. Zámer prešiel procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z dokumentov zverejnených na enviroportáli.
Predmetom projektu je zriadenie zariadenia na spracovanie zdravotníckeho odpadu priamo v areáli nemocnice. Odpad má byť upravovaný mechanicky a následne dekontaminovaný pomocou mikrovlnného žiarenia. Cieľom navrhovanej technológie je odstránenie infekčných vlastností odpadu a zníženie jeho objemu a hmotnosti.
Podľa zámeru predloženého v roku 2024 je maximálna kapacita zariadenia stanovená na 219 ton nemocničného odpadu ročne. Spracovaný odpad má byť po dekontaminácii odovzdávaný na ďalšie nakladanie v súlade s platnou legislatívou.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR posúdilo možné vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane variantu jej nerealizovania. Vyhodnotilo, že za predpokladu dodržania ustanovení zákonov a navrhovaných opatrení je realizácia projektu prijateľná z hľadiska celkových vplyvov na životné prostredie.
Záväzné stanovisko súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti v navrhovanom variante, ak budú splnené podmienky vrátane použitia konkrétneho zariadenia na mechanickú úpravu a mikrovlnnú dekontamináciu odpadu priamo na mieste vzniku, zabezpečenia monitorovania, minimalizácie environmentálneho vplyvu a ochrany zdravia, dodržania kapacity zariadenia do 219 ton odpadu ročne a jeho umiestnenia mimo tesnej blízkosti obytných zón, pričom odpad nebude prevážaný na dlhé vzdialenosti.
Mesto Piešťany k zámeru taktiež vydalo záväzné stanovisko. Radnica zdôrazňuje minimalizovanie environmentálneho vplyvu a rizík pre zdravie obyvateľov. V stanovisku nadväzuje na vyjadrenia MŽP SR a potvrdila, že projekt je v súlade s procesom posudzovania EIA.
