Piešťanská radnica obnoví službu dobrovoľníkov na pomoc odkázaným

Piešťany 12. októbra (TASR) – Mesto Piešťany sa rozhodlo pre zhoršujúcu pandemickú situáciu obnoviť službu dobrovoľníkov. Podľa referenta pre komunikáciu Martina Ričányho na mestskom úrade sa táto služba počas prvej vlny ochorenia COVID-19 osvedčila a bola v prospech najmä starších a odkázaných obyvateľov mesta. Spolupracovali pri tom so Slovenským Červeným krížom.



"Na našu prvú výzvu na jar sa do pomoci prihlásilo 70 ľudí, ktorí chceli byť dobrovoľníkmi a pomôcť osamelým seniorom. Využili sme nakoniec jedenástich vo veku 18 až 66 rokov, ktorí robili priebežne nákupy, chodili po lieky do lekárne alebo po obedy, nosili im rúška," uviedol pre TASR. Ako doplnil, mesto teraz siahne do tejto databázy a osloví na spoluprácu opäť tých, ktorí záujem pomáhať už prejavili. "Sme pripravení, začneme podľa vývoja situácie," doplnil Ričány.