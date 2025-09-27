< sekcia Regióny
Piešťanské Centrum Usmejsa ponúka priestor na stretávanie sa aj pomoc
V areáli Centra Usmejsa má postupne vyrásť multifunkčné a detské ihrisko i ďalšie interaktívne prvky.
Piešťany 27. septembra (TASR) - V Piešťanoch na Kláštorskej ulici v sobotu otvorili komunitné Centrum Usmejsa. Súčasťou podujatia sú moderované diskusie, inkluzívne vzdelávanie s názvom Zaži v koži, canisterapia, tvorivé dielne, divadelné predstavenie i Pesničkohry.
Projekt iniciovalo občianske združenie Úsmev pre druhých. „Centrum vzniká ako reakcia na nárast mentálnych problémov u ľudí, napätie v spoločnosti a nedostatok voľnočasových aktivít pre ľudí rôzneho veku. Chceme vytvoriť miesto, ktoré bude dostupné pre všetkých a pomôže v budovaní lepších vzťahov v našom regióne,“ vysvetlil koordinátor združenia Miro Béreš.
Projekt čerpá inšpiráciu z takzvaného islandského modelu i z fungovania komunít v Írsku. „V 90. rokoch sa Island nachádzal na chvoste svetového rebríčka indexu šťastia, pričom mladí ľudia čelili alarmujúcemu nárastu mentálnych problémov, alkoholizmu a užívania drog. Kľúčová zmena nastala, keď vláda investovala do voľnočasových centier a športovísk, čím vytvorila atraktívne alternatívy pre mládež. Dnes patrí Island v rámci indexu šťastia medzi top tri krajiny sveta,“ vysvetlil Béreš.
V areáli Centra Usmejsa má postupne vyrásť multifunkčné a detské ihrisko i ďalšie interaktívne prvky. Zámerom autorov je vytváranie komunitného miesta na stretávanie sa s prepájaním na pomoc a sociálne služby. Súčasťou je domov sociálnych služieb a sociálny podnik, kde nájdu pracovné uplatnenie zdravotne znevýhodnení. K areálu patrí aj minifarma slúžiaca na hry, angažovanie sa a vzdelávanie.
