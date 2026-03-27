Piešťanské letisko hostí Festival prírody a vidieka
Autor TASR
Piešťany 27. marca (TASR) - Piešťanské letisko hostí od piatka do nedele (29. 3.) Festival prírody a vidieka 2026. Podujatie je určené širokej verejnosti vrátane milovníkov prírody a vidieka. Jeho súčasťou je sedem tematických výstav zameraných na včelárstvo, poľovníctvo, záhradkárstvo aj gastronómiu. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.
Súčasťou programu sú napríklad včelársky veľtrh Apis Expo, poľovnícka výstava Hunting Expo, záhradný festival či prezentácie kávy, remeselného piva, vína a pouličného jedla. Parkovanie je zabezpečené priamo v areáli letiska.
Organizátormi sú Festival prírody a vidieka 2026 a Inštitút pre vzdelávanie včelárov spolu s ďalšími partnermi. „Deti budú mať svoje zóny, dospelí svoje radosti a všetci spolu pocit, že tento výlet stál za to. Pre vystavovateľov je to šanca ukázať sa,“ ozrejmili organizátori na svojom webe.
