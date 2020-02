Piešťanské letisko získalo spojenie s novou destináciou

Piešťany 4. februára (TASR) - Letisko Piešťany získalo na nasledujúcu sezónu novú destináciu, pravidelnou linkou bude spojené s izraelským Tel Avivom. Od mája do septembra bude letecká spoločnosť prevádzkovať tzv. „incomingové“ linky - privážať zahraničných turistov. Informoval o tom Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je majoritným vlastníkom letiska.



„Piešťany majú potenciál byť úspešným regionálnym letiskom, kým minulý rok sme začali lietať do dovolenkových destinácií v Egypte a Turecku, teraz začínajú turisti lietať k nám. Je to výsledkom spolupráce TTSK, letiska, piešťanských kúpeľov a ostatných subjektov cestovného ruchu,“ zhodnotil Viskupič.



Novú linku bude prevádzkovať izraelská cestovná kancelária Ophir Tours, prví návštevníci priletia 6. mája. V roku 2019 Letisko Piešťany zaznamenalo nárast cestujúcich, kým v roku 2018 vybavilo 768 cestujúcich, vlani ich bolo 10.498. „V roku 2020 budú tiež pokračovať letné charterové lety do egyptskej Hurghady a tureckej Antalye,“ dodal predseda TTSK.