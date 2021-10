Piešťanské múzeum získalo nové priestory na depozitár

Piešťany 9. októbra (TASR) – Zlepšiť podmienky na uloženie nevystavených exponátov sa podarilo piešťanskému Balneologickému múzeu Imricha Wintera (BMIW). Vďaka grantu Fondu na podporu umenia vybudovalo nové depozitné priestory pre zbierky numizmatiky, historických knižných tlačí a artefaktov kolekcie živej prírody. Informoval o tom riaditeľ múzea Vladimír Krupa.



„Od vlaňajška máme k dispozícii v Kúpeľnej dvorane, kde naše múzeum sídli, nové priestory, ktoré nám dali k dispozícii Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Do nich sme nový depozitár umiestnili, hoci bolo potrebné opraviť podlahy a elektroinštaláciu vrátane nového osvetlenia, vybaviť ich elektronickým zabezpečovacím systémom a elektronickou požiarnou signalizáciou. Zvýšila sa tak ochrana predmetov, mimoriadne to zlepšilo ich uloženie, zastabilizoval sa ich stav aj vzhľadom na skutočnosť, že mnohé predmety boli v minulosti zreštaurované,“ uviedol Krupa .



Na nové miesto umiestnili zbierku historických tlačí z knižnice múzea. „Najstaršia knižničná jednotka je prvotlač z konca 15. storočia, ďalej sú zastúpené staré tlače od 16. storočia až do roku 1918,“ informoval riaditeľ BMIW. Preparáty živočíchov a vtákov uložili do kovovej skrine a tiež do špeciálnych škatúľ. „Súčasťou prírodovedných zbierok je aj mimoriadne cenná entomologická zbierka, ktorú vytvoril český zoológ, entomológ a pedagóg Jiří Čepelák. Zaoberal sa škodcami rastlín a hlavne náukou o dvojkrídlom hmyze. Absolvoval štúdium prírodných vied na Karlovej univerzite v Prahe, kde mu okrem iných prednášal aj neskorší nositeľ Nobelovej ceny profesor Jaroslav Heyrovský. Neskôr pôsobil v Nitre. Všetky jeho práce majú význam nielen pre vedu, ale aj praktické poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a ekológiu,“ uviedol Krupa. Prínosom je podľa neho aj možnosť uloženia cennej numizmatickej zbierky s viac ako 8500 kusmi mincí, plakiet, medailí, bankoviek a štátoviek v ohňovzdornom a zabezpečenom trezore.