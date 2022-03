Piešťanské rehabilitačné centrum prichýli ukrajinské deti

Piešťany 1. marca (TASR) - Rehabilitačné centrum Axis Medical Center v Piešťanoch, ktoré sa špecializuje na komplexnú neurologickú rehabilitáciu, prijme rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím z Ukrajiny. Vyzýva ďalšie rehabilitačné centrá a zariadenia na Slovensku, ktoré disponujú ubytovacími kapacitami, aby sa pridali a pomohli takýmto rodinám, ktoré utekajú pred vojnou. Informoval o tom koordinátor pomoci Roman Bas.



"Radi by sme im podali pomocnú ruku a poskytli im nielen útočisko pred vojnou, ale aj medicínsku starostlivosť," uviedol Bas. V centre pracuje podľa Basa mnoho ukrajinských lekárov a terapeutov. "Ďakujeme všetkým našim pacientom a ich rodinám za podporu, ktorú od nich denne dostávame."



Finančnú pomoc možno smerovať na transparentný účet s názvom Nadácia Axis, IBAN SK24 0200 0000 0045 5479 8251, s označením platby Axis pre Ukrajinu/Axis for Ukraine/Axis für Ukraine. Poslaním Nadácie je poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým deťom, ale aj dospelým a členom ich rodín.