Piešťanské žaby tento rok dobrovoľníci prenášajú individuálne

Piešťany 30. marca (TASR) – Zhruba týždeň by mala trvať jarná migrácia ropúch bradavičnatých a skokanov z lesa do vodnej nádrže Striebornica pri Piešťanoch. O ich bezpečný prechod cez cestnú komunikáciu sa každoročne starajú desiatky dobrovoľníkov pod dohľadom ochranárskeho občianskeho združenia (OZ) Kvas. OZ sa rozhodlo pre prenos aj v týchto dňoch, avšak v špeciálnom režime. Uvádza to na sociálnej sieti.



"Vzhľadom na situáciu s pandémiou sme tento rok upustili od stavania zábran. Pre epidemiologické opatrenia sa robia prenosy individuálne. Napriek tomu každý, kto má chuť, môže s prenosmi pomôcť aj teraz," informuje OZ.



Dobrovoľníci by si mali priniesť vedro, reflexnú vestu a baterku, najlepšie čelovku. Ropuchy sú aktívne za súmraku a na ceste sa objavia zhruba od 19.00 h. "Žaby treba brať z cesty a jej okolia a dať ich k vode, ak je ich viac spletených dohromady, treba ich skúsiť rozdeliť, inak hrozí ich utopenie," upozorňuje OZ.



Ochranári sa rozhodli vzhľadom na situáciu aj v tomto roku prenesené žaby nerátať a nezapisovať.