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Piešťanské zlaté stuhy ponúknu aj prehliadku veteránov
Historické vozidlá sa popoludní predstavia na pešej zóne v Piešťanoch a následne budú vystavené na Kúpeľnom ostrove.
Autor TASR
Piešťany 4. júna (TASR) - Piešťany budú od štvrtka 17.00 h do soboty (6. 6.) hostiť 32. ročník podujatia Piešťanské zlaté stuhy - Concours d´Elegance. Sviatok historických vozidiel nadväzuje na tradíciu z roku 1932, keď sa v kúpeľnom meste prvýkrát konala výstava automobilov pod týmto názvom. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Súčasťou programu bude piatková (5. 6.) jazda veteránov do Nitry a Topoľčianok s návštevou Národného žrebčína Topoľčianky. Historické vozidlá sa popoludní predstavia na pešej zóne v Piešťanoch a následne budú vystavené na Kúpeľnom ostrove.
V sobotu dopoludnia navštívia účastníci podujatia Beckov. Kolóna niekoľkých desiatok historických automobilov zavíta aj do piešťanského rehabilitačného zariadenia ADELI Medical Center. Návštevníkov čaká aj vystúpenie speváckeho tria Paper Moon.
Popoludňajší program na Kúpeľnom ostrove ponúkne výstavy historických vozidiel, bicyklov, závodných automobilov či moderných superšportov. Vyvrcholením podujatia bude večerné predstavenie vozidiel a ich posádok. Súčasťou programu bude aj hudobné vystúpenie husľového zoskupenia Xplosion.
Súčasťou programu bude piatková (5. 6.) jazda veteránov do Nitry a Topoľčianok s návštevou Národného žrebčína Topoľčianky. Historické vozidlá sa popoludní predstavia na pešej zóne v Piešťanoch a následne budú vystavené na Kúpeľnom ostrove.
V sobotu dopoludnia navštívia účastníci podujatia Beckov. Kolóna niekoľkých desiatok historických automobilov zavíta aj do piešťanského rehabilitačného zariadenia ADELI Medical Center. Návštevníkov čaká aj vystúpenie speváckeho tria Paper Moon.
Popoludňajší program na Kúpeľnom ostrove ponúkne výstavy historických vozidiel, bicyklov, závodných automobilov či moderných superšportov. Vyvrcholením podujatia bude večerné predstavenie vozidiel a ich posádok. Súčasťou programu bude aj hudobné vystúpenie husľového zoskupenia Xplosion.